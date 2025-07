Ahsan Ali Syed in una foto d'archivio. imago sportfotodienst

Uffici appariscenti, rapporti falsificati: l'imprenditore Ahsan Ali Syed è accusato di aver frodato aziende per milioni. Adesso dovrà andare in prigione.

Quello che era stato programmato come un rapido processo presso il Tribunale distrettuale di Zurigo si è rivelato una maratona giudiziaria di prim'ordine.

Al centro della quale Ahsan Ali Syed, un uomo che un tempo appariva come un ricco magnate della finanza, ma che ora è sul banco degli imputati come presunto truffatore milionario.

Le accuse sono gravi: tra il 2008 e il 2011 avrebbe truffato per 26 milioni di franchi in tutto il mondo, utilizzando un trucco semplice ma perfido. Ha alimentato le speranze di imprenditori in difficoltà finanziarie per ottenere grandi prestiti favorevoli.

L'unica cosa che dovevano fare era versare grossi anticipi. Ma i crediti non sono mai stati erogati. Il denaro? La maggior parte sarebbe scomparsa in dei conti del Credit Suisse di Zurigo.

Ora 16 aziende chiedono giustizia. Non si lamentano solo delle perdite finanziarie: in alcuni casi l'intera vita delle persone coinvolte è crollata.

Un'aula di tribunale ad alta tensione

Ma il procedimento legale si sta rivelando una dura lotta per la verità. Syed ha dovuto affrontare dieci ore di domande da parte dell'accusa, del giudice e della difesa, sempre accompagnato da un interprete, che ha rallentato ulteriormente il procedimento.

L'imputato ha risposto a semplici domande con monologhi sconclusionati, basandosi ripetutamente su e-mail, citazioni e documenti. Una dichiarazione chiara? Neanche per sogno.

Quando ha voluto addirittura leggere il verdetto dal Bahrein – dove era già stato processato tra il 2011 e il 2019 – il giudice è intervenuto: «È compito della difesa presentare un'arringa. Lei dovrebbe semplicemente rispondere alle mie domande».

Il procuratore parla di «fumo negli occhi»

L'accusa non lascia dubbi nella sua arringa: Syed ha cercato di uscire dalla vicenda con un «sistematico offuscamento». La sofferenza delle vittime? Sconvolgente, secondo l'accusa.

Un uomo d'affari sarebbe scoppiato in lacrime durante l'interrogatorio, un altro avrebbe perso il lavoro, la casa e forse anche il fratello a causa della frode.

Il pubblico ministero ha chiesto sette anni di carcere e cinque di espulsione.

La corte ha comunicato la sentenza mercoledì: Ahsan Ali Syed è stato condannato a 6,5 anni di carcere. Il tribunale distrettuale di Zurigo ha giudicato l'avvocato e imprenditore colpevole di frode commerciale, come ha dichiarato il giudice mercoledì pomeriggio all'apertura della sentenza.

Quest'ultima non è ancora definitiva.