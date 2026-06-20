Nella stagione estiva 2025 (da maggio a ottobre) sono stati registrati complessivamente 25,1 milioni di pernottamenti. KEYSTONE

Dopo tre estati da record consecutive, nel 2026 il settore alberghiero svizzero dovrebbe registrare un leggero rallentamento. Quanto rimarrà stabile la domanda, quali mercati mostreranno segni di debolezza e come si presenterà la situazione nei rifugi del CAS durante l’estate?

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2025 la Svizzera ha vissuto un boom turistico con cifre record per i pernottamenti, trainato da ospiti nazionali e stranieri.

Per il 2026 si prevede tuttavia una stabilizzazione o un leggero calo, tra l'altro a causa delle crisi geopolitiche, dell'indebolimento dei mercati lontani e dell'aumento dei costi.

Mentre la domanda interna rimane stabile e alcuni mercati crescono, è soprattutto il calo del numero di ospiti provenienti dall'Asia a frenare lo sviluppo. Mostra di più

Escursioni attraverso le imponenti Alpi, bagni in laghi di un blu intenso e serate miti in cui il sole al tramonto tinge il cielo sopra le montagne di tonalità dorate e rosate. La scorsa estate, numerosi influencer e turisti hanno pubblicato video di questo tipo sulle loro vacanze in Svizzera.

«La Svizzera ha guadagnato popolarità come destinazione turistica», ha scritto all’epoca una portavoce di Svizzera Turismo rispondendo alle domande di blue News.

Anche i numeri lo confermano: come comunicato dall’Ufficio federale di statistica (UST) alla fine dello scorso anno, nel periodo estivo 2025 il settore alberghiero svizzero ha registrato il terzo record di visitatori consecutivo.

Da maggio a ottobre sono stati registrati complessivamente 25,1 milioni di pernottamenti (nel settore denominati anche «notti di alloggio»). Un aumento del 2,6 per cento rispetto all’anno precedente.

Secondo l’UST, la soglia dei 25 milioni è stata così superata per la prima volta.

Il numero di pernottamenti di turisti stranieri è aumentato del 2,4 per cento, raggiungendo il valore massimo di 13,4 milioni. La crescita è stata particolarmente marcata tra gli ospiti americani: con un totale di 3,1 milioni di pernottamenti, è stato superato il precedente record estivo.

Anche gli svizzeri hanno viaggiato più spesso nel proprio Paese: il numero di pernottamenti dei viaggiatori nazionali è aumentato del 2,8 per cento, raggiungendo i 11,7 milioni.

Previsto un leggero calo

Svizzera Turismo non prevede che anche quest'anno vengano battuti nuovi record.

«Dopo diversi anni molto positivi, attualmente prevediamo un andamento sostanzialmente stabile, con un calo solo leggero dei pernottamenti rispetto al livello eccezionalmente alto degli anni precedenti», ha dichiarato Svizzera Turismo a di blue News.

La ragione di ciò sarebbe la crisi persistente in Medio Oriente, che grava sul traffico turistico internazionale, come si legge in un comunicato di Svizzera Turismo.

Lo conferma anche HotellerieSuisse. Tra gli altri motivi sono citate le perturbazioni nel traffico aereo internazionale, l’aumento dei costi, gli ospiti sensibili ai prezzi, la carenza di personale qualificato e le prenotazioni a breve termine.

«Oltre la metà delle strutture segnala effetti negativi dovuti al conflitto in Medio Oriente, come cancellazioni e un calo delle nuove prenotazioni. Particolarmente colpite sono le strutture urbane», aggiunge HotellerieSuisse.

Ciononostante, Svizzera Turismo rimane cautamente ottimista. Le attuali indagini di settore indicano che, nonostante le incertezze esistenti, il mercato dovrebbe evolversi in modo stabile per l'estate 2026. Anche secondo HotellerieSuisse la domanda rimane a un livello elevato.

Stabile sul mercato interno, in leggero calo all’estero

Uno sguardo ai dati più recenti mostra tuttavia uno spostamento nella provenienza degli ospiti: nell’aprile 2026, rispetto all’anno precedente, i pernottamenti in hotel di ospiti nazionali sono aumentati del 5,1 per cento, mentre la domanda dall’estero è diminuita del 5,7 per cento.

Allo stesso tempo, anche altri paesi di provenienza hanno registrato un andamento positivo. Gli Stati Uniti e diversi paesi europei hanno continuato a registrare una crescita.

Svizzera Turismo osserva, soprattutto nel mercato interno, un entusiasmo persistente per le vacanze nel proprio Paese, cresciuto dall'inizio della pandemia.

L'anno scorso si sono registrati oltre 21 milioni di pernottamenti di ospiti svizzeri, con un aumento dell'1,4%. Allo stesso tempo, i viaggi all'estero stanno diventando di nuovo più attraenti e più facili da pianificare.

Pertanto, in futuro la domanda dovrebbe stabilizzarsi piuttosto che continuare a raggiungere nuovi record.

«Il ritardo nelle prenotazioni per l'Asia e i Paesi del Golfo non potrà più essere recuperato nel 2026», afferma Simon Bosshart di Svizzera Turismo. KEYSTONE

Per la stagione estiva di luglio e agosto, Svizzera Turismo prevede una domanda stabile non solo dalla Svizzera, ma anche da Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.

Anche per la regione DACH si prevede una domanda stabile o in leggero aumento.

«Le nostre filiali in Germania segnalano con ottimismo che la Svizzera sta guadagnando popolarità come destinazione turistica sicura e vicina, proprio ora che le destinazioni d’oltreoceano sono completamente fuori gioco o gravate da incertezze», ha dichiarato Svizzera Turismo a blue News.

Dal Regno Unito e dai paesi nordici si dovrebbe invece registrare un calo. Il motivo è un livello di pernottamenti superiore alla media nell'anno precedente, probabilmente dovuto agli Europei di calcio femminile.

Per l’Italia e la Francia si prevede un leggero calo della domanda, per cui per l’Europa nel suo complesso si prevede una flessione del 3% rispetto all’anno precedente.

Il Nord America rimane un pilastro affidabile, anche se la domanda proveniente dal Canada dovrebbe registrare un leggero calo. Il Brasile, invece, è in crescita. Nel complesso, la regione dovrebbe rimanere leggermente al di sotto del livello dell’anno precedente.

«Proprio tra i gruppi target rilevanti negli Stati Uniti e in Brasile, la Svizzera è già molto apprezzata e continua a guadagnare popolarità, ora come alternativa alle località turistiche del Medio Oriente, ad esempio nel segmento di lusso», continua Svizzera Turismo.

I mercati lontani in difficoltà

La situazione rimane decisamente più difficile in altri mercati lontani. Mentre nei Paesi del Golfo si intravede una lenta ripresa – in particolare dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti –, il livello rimane inferiore a quello dell’anno precedente.

Il calo è ancora più marcato in Asia: sebbene la Cina dovrebbe registrare dati stabili, dagli altri mercati asiatici e dall’India è previsto un calo di circa il 18 per cento. Ciò è dovuto, tra l’altro, alle persistenti incertezze relative agli importanti collegamenti di transito attraverso gli hub del Golfo.

«Il ritardo nelle prenotazioni per l’Asia e i Paesi del Golfo non potrà più essere recuperato nel 2026», afferma Simon Bosshart nel comunicato di Svizzera Turismo.

Andamento disomogeneo sul mercato interno

All'interno del Paese si delinea un quadro disomogeneo: mentre il segmento premium – ovvero gli hotel a quattro e cinque stelle – si sta riprendendo più rapidamente, le strutture più economiche nella fascia a tre stelle rimangono sotto pressione, come afferma l'ufficio.

«Il segmento di lusso a livello mondiale è molto meno influenzato dalle incertezze». Inoltre, il segmento sarebbe molto meno colpito dalla cancellazione dei voli in transito verso l’Europa.

Ad esempio, i viaggiatori di lusso provenienti dal Brasile hanno cercato alternative alle rinomate località turistiche premium del Golfo Persico. «La Svizzera è in una posizione ottimale in questo senso», si legge ancora.

Ne beneficiano invece in modo significativo le forme di alloggio alternative: campeggi, appartamenti vacanze e ostelli della gioventù registrano un aumento delle prenotazioni, in particolare grazie alla forte domanda proveniente dal mercato interno e dai paesi limitrofi.

«L'immagine della Svizzera come destinazione politicamente stabile e sicura è in questo caso un grande vantaggio», si legge nel comunicato.

Il 2025 è stato un anno record anche per i rifugi del CAS

Non solo il settore alberghiero può vantare un anno record: anche i rifugi del CAS hanno registrato nel 2025 un numero di pernottamenti mai visto prima. In totale sono stati contati 409'000 pernottamenti, con un aumento del 12,7% rispetto all'anno precedente.

Al momento, però, non è possibile prevedere come sarà l'estate di quest'anno, né se ci sarà un altro anno record.

«L'affluenza nei rifugi del CAS dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche», afferma Bruno Lüthi, responsabile della gestione dei rifugi del CAS, su richiesta di blue News.

Anche i rifugi del CAS hanno registrato nel 2025 un numero di pernottamenti mai visto prima. (Foto d'archivio) sda

«Gli anni passati lasciano però supporre che le esperienze in montagna e nei rifugi continueranno ad essere molto richieste», continua Lüthi. Particolarmente richiesti sono i mesi di alta stagione e di vacanza, luglio e agosto. Successivamente, fino alla fine della stagione, sono soprattutto i fine settimana.

La grande popolarità dei rifugi del CAS ha diverse ragioni, tra cui il crescente caldo: nelle regioni più elevate spesso fa più fresco. Inoltre, dall’inizio della pandemia di Covid le esperienze in montagna e nei rifugi sono particolarmente richieste e sempre più ricercate anche da ospiti più giovani e famiglie.