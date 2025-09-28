Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino

In Sardegna i casi di virus del Nilo occidentale stanno aumentando a un ritmo allarmante.
La regione di Oristano, dove il clima caldo e umido e le vicine risaie creano le condizioni ideali per le zanzare, è particolarmente colpita. Secondo l'emittente italiana «RaiNews», sono già stati confermati 30 contagi.
Federico Argiolas, rappresentante speciale dell'ASL 5, avverte: «L'epidemia non è solo una minaccia sanitaria, ma anche una minaccia sistemica». L'isola italiana punta su un piano d'azione ad ampio raggio per contenere la diffusione.
È previsto un incontro con i rappresentanti dei comuni, dell'amministrazione provinciale, dell'Istituto zooprofilattico e della banca del sangue regionale. L'obiettivo è formare un «fronte comune».
Anche la popolazione dovrebbe fare la sua parte: bacini d'acqua, vasi di fiori e abbeveratoi per animali dovrebbero essere svuotati regolarmente per eliminare i potenziali siti di riproduzione.
Argiolas sottolinea che anche gli edifici abbandonati o non finiti possono essere siti ideali per la nidificazione delle zanzare. Chi non rispetta le norme rischia di essere multato in futuro.
Le autorità vogliono anche utilizzare i droni per individuare i siti di riproduzione delle zanzare dall'alto. «Gli abiti lunghi, i repellenti per insetti e le zanzariere non sono sufficienti», afferma Argiolas.
Solo una combinazione di sorveglianza tecnica, partecipazione pubblica e controllo ufficiale può migliorare la situazione.
Secondo «RaiNews», il numero di infezioni confermate in Italia è salito a 647, con un aumento di 65 casi in pochi giorni. In totale sono stati segnalati 47 decessi.
Il virus del Nilo occidentale (WNF) è trasmesso dalla zanzara tigre asiatica. Circa un quinto delle persone infette sviluppa sintomi similinfluenzali come febbre, brividi, mal di testa o gonfiore dei linfonodi.
Le persone anziane e quelle con malattie pregresse sono particolarmente a rischio: in rari casi possono verificarsi meningite o encefalite, con conseguenti danni permanenti o addirittura la morte.