Misure drastiche in Sardegna Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino

Sven Ziegler

28.9.2025

A causa dei cambiamenti climatici, il virus del Nilo occidentale si sta diffondendo sempre di più in Europa.
Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

Il virus del Nilo occidentale si sta diffondendo rapidamente in Sardegna. Dopo diversi decessi, le autorità si affidano a droni, multe e all'aiuto della popolazione.

Sven Ziegler

28.09.2025, 13:20

28.09.2025, 13:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il virus del Nilo occidentale ha già causato 647 casi confermati e 47 decessi in Italia.
  • In Sardegna si utilizzano i droni per localizzare e combattere i siti di riproduzione delle zanzare.
  • I cittadini sono inoltre invitati a rimuovere i contenitori d'acqua e altri siti di riproduzione.
In Sardegna i casi di virus del Nilo occidentale stanno aumentando a un ritmo allarmante. 

La regione di Oristano, dove il clima caldo e umido e le vicine risaie creano le condizioni ideali per le zanzare, è particolarmente colpita. Secondo l'emittente italiana «RaiNews», sono già stati confermati 30 contagi.

Federico Argiolas, rappresentante speciale dell'ASL 5, avverte: «L'epidemia non è solo una minaccia sanitaria, ma anche una minaccia sistemica». L'isola italiana punta su un piano d'azione ad ampio raggio per contenere la diffusione.

È previsto un incontro con i rappresentanti dei comuni, dell'amministrazione provinciale, dell'Istituto zooprofilattico e della banca del sangue regionale. L'obiettivo è formare un «fronte comune».

Il virus del Nilo occidentale si è già insediato nelle zanzare della vicina Italia, e il Ticino sta ora esaminando le donazioni di sangue per verificare la presenza di virus e anticorpi nell'ambito di uno studio.
sda

Anche la popolazione dovrebbe fare la sua parte: bacini d'acqua, vasi di fiori e abbeveratoi per animali dovrebbero essere svuotati regolarmente per eliminare i potenziali siti di riproduzione.

Argiolas sottolinea che anche gli edifici abbandonati o non finiti possono essere siti ideali per la nidificazione delle zanzare. Chi non rispetta le norme rischia di essere multato in futuro.

Le autorità vogliono anche utilizzare i droni per individuare i siti di riproduzione delle zanzare dall'alto. «Gli abiti lunghi, i repellenti per insetti e le zanzariere non sono sufficienti», afferma Argiolas.

Solo una combinazione di sorveglianza tecnica, partecipazione pubblica e controllo ufficiale può migliorare la situazione.

Preoccupazione in Italia. Altri due casi di West Nile a Trento e nel Biellese, finora 16 vittime

Casi segnalati anche in Ticino

Secondo «RaiNews», il numero di infezioni confermate in Italia è salito a 647, con un aumento di 65 casi in pochi giorni. In totale sono stati segnalati 47 decessi.

Il virus del Nilo occidentale (WNF) è trasmesso dalla zanzara tigre asiatica. Circa un quinto delle persone infette sviluppa sintomi similinfluenzali come febbre, brividi, mal di testa o gonfiore dei linfonodi.

Le persone anziane e quelle con malattie pregresse sono particolarmente a rischio: in rari casi possono verificarsi meningite o encefalite, con conseguenti danni permanenti o addirittura la morte.

Il virus si sta già diffondendo anche in Ticino. Sebbene non sia ancora stato confermato un focolaio, il Cantone sta già preparando le possibili misure.

Dopo l'Italia. Anche il Ticino si prepara al virus del Nilo occidentale

