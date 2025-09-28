Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino

A causa dei cambiamenti climatici, il virus del Nilo occidentale si sta diffondendo sempre di più in Europa. Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

Il virus del Nilo occidentale si sta diffondendo rapidamente in Sardegna. Dopo diversi decessi, le autorità si affidano a droni, multe e all'aiuto della popolazione.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il virus del Nilo occidentale ha già causato 647 casi confermati e 47 decessi in Italia.

In Sardegna si utilizzano i droni per localizzare e combattere i siti di riproduzione delle zanzare.

I cittadini sono inoltre invitati a rimuovere i contenitori d'acqua e altri siti di riproduzione. Mostra di più

In Sardegna i casi di virus del Nilo occidentale stanno aumentando a un ritmo allarmante.

La regione di Oristano, dove il clima caldo e umido e le vicine risaie creano le condizioni ideali per le zanzare, è particolarmente colpita. Secondo l'emittente italiana «RaiNews», sono già stati confermati 30 contagi.

Federico Argiolas, rappresentante speciale dell'ASL 5, avverte: «L'epidemia non è solo una minaccia sanitaria, ma anche una minaccia sistemica». L'isola italiana punta su un piano d'azione ad ampio raggio per contenere la diffusione.

È previsto un incontro con i rappresentanti dei comuni, dell'amministrazione provinciale, dell'Istituto zooprofilattico e della banca del sangue regionale. L'obiettivo è formare un «fronte comune».

Il virus del Nilo occidentale si è già insediato nelle zanzare della vicina Italia, e il Ticino sta ora esaminando le donazioni di sangue per verificare la presenza di virus e anticorpi nell'ambito di uno studio. sda

Anche la popolazione dovrebbe fare la sua parte: bacini d'acqua, vasi di fiori e abbeveratoi per animali dovrebbero essere svuotati regolarmente per eliminare i potenziali siti di riproduzione.

Argiolas sottolinea che anche gli edifici abbandonati o non finiti possono essere siti ideali per la nidificazione delle zanzare. Chi non rispetta le norme rischia di essere multato in futuro.

Le autorità vogliono anche utilizzare i droni per individuare i siti di riproduzione delle zanzare dall'alto. «Gli abiti lunghi, i repellenti per insetti e le zanzariere non sono sufficienti», afferma Argiolas.

Solo una combinazione di sorveglianza tecnica, partecipazione pubblica e controllo ufficiale può migliorare la situazione.

Casi segnalati anche in Ticino

Secondo «RaiNews», il numero di infezioni confermate in Italia è salito a 647, con un aumento di 65 casi in pochi giorni. In totale sono stati segnalati 47 decessi.

Il virus del Nilo occidentale (WNF) è trasmesso dalla zanzara tigre asiatica. Circa un quinto delle persone infette sviluppa sintomi similinfluenzali come febbre, brividi, mal di testa o gonfiore dei linfonodi.

Le persone anziane e quelle con malattie pregresse sono particolarmente a rischio: in rari casi possono verificarsi meningite o encefalite, con conseguenti danni permanenti o addirittura la morte.

Il virus si sta già diffondendo anche in Ticino. Sebbene non sia ancora stato confermato un focolaio, il Cantone sta già preparando le possibili misure.