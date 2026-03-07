Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto

Colpito anche un volo da Zurigo. Screenshot X

Nuovi attacchi nel Golfo: nella notte su sabato missili e droni iraniani hanno minacciato obiettivi negli Emirati, causando lo stop al traffico aereo a Dubai.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato notte, l'Iran ha nuovamente attaccato gli Emirati Arabi Uniti con missili e droni, alcuni dei quali sono stati intercettati dalle difese aeree.

Le esplosioni sono state udite a Dubai e in Bahrein e le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a cercare riparo.

Gli attacchi hanno causato gravi disagi ai voli, tra cui uno di Emirates da Zurigo, che ha dovuto attendere in volo per ore. Mostra di più

Nella notte su sabato ci sono stati nuovi attacchi da parte dell'Iran negli Emirati Arabi Uniti.

Stando al Ministero della Difesa di Abu Dhabi, le difese aeree hanno risposto ai missili e ai droni in arrivo e diversi oggetti volanti sono stati intercettati, come ha annunciato sulla piattaforma X.

Due esplosioni sono state udite a Dubai e un'altra è stata segnalata nella capitale del Bahrein, Manama, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Il Ministero degli Interni del Paese ha invitato la popolazione, attraverso la piattaforma X, a mantenere la calma e a spostarsi in edifici sicuri.

Impatto anche sul traffico aereo

I nuovi attacchi hanno avuto un impatto anche sul traffico aereo. Nella mattinata di sabato, la compagnia Emirates ha annunciato la sospensione di tutti i voli per Dubai, poi ripresi una volta che la situazione è tornata alla calma.

Numerosi voli internazionali hanno dovuto interrompere l'atterraggio e rimanere in attesa nel deserto tra gli Emirati e l'Oman.

Tra di essi anche uno proveniente da Zurigo. «L'Airbus A380 di Emirates, volo EK86, da Zurigo a Dubai sta girando vicino all'aeroporto da ore e apparentemente non è in grado di atterrare», ha scritto un utente sulla piattaforma X.

Der Emirates Airbus A380, Flug EK86, von Zürich (ZRH) nach Dubai (DXB) kreist seit Stunden nahe des Flughafens und kann offenbar nicht landen… 😬 SA, 06.55 Uhr MEZ pic.twitter.com/SzVltFC8IT — Remo Baumeler 𝕏 (@remo_baumeler) March 7, 2026

«Tutti i voli da e per Dubai sospesi»

Intorno alle 8 del mattino (ora svizzera), Emirates ha scritto su X: «Tutti i voli da e per Dubai sono sospesi fino a nuovo avviso. Si prega di non recarsi in aeroporto. Emirates informerà non appena saranno disponibili nuove informazioni».

Anche l'aeroporto di Dubai ha dovuto interrompere le operazioni: «Per motivi di sicurezza per i passeggeri, il personale aeroportuale e gli equipaggi degli aerei, le operazioni al Dubai International sono state temporaneamente chiuse», si leggeva su X.

La situazione è poi tornata alla normalità e gli aerei hanno potuto atterrare o partite intorno a metà mattinata.