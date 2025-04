Imbarcazione prende il volo a 322 km/h: paura e miracolo in una gara di motoscafi

Una gara di motoscafi ad alta velocità in Arizona si è trasformata in un'incredibile scena da film d'azione: un'imbarcazione ha preso il volo a oltre 300 km/h, ma i due piloti ne sono usciti miracolosamente illesi.

Durante una gara in Arizona, un motoscafo ha preso il volo a 322 km/h, compiendo un salto mortale all'indietro prima di schiantarsi nel lago.

I due piloti, protetti da caschi e imbracature, sono usciti quasi illesi e hanno vinto la gara.

Secondo gli organizzatori, il decollo sarebbe stato causato da vento e regolazioni del motore, in uno sport descritto come «intrinsecamente pericoloso». Mostra di più

Durante una gara ad alta velocità in Arizona, un motoscafo ha perso il controllo a oltre 322 chilometri orari, si è sollevato per oltre 9 metri in aria, ha compiuto un salto mortale all'indietro ed è poi precipitato nel lago.

Incredibilmente i due piloti a bordo sono usciti praticamente illesi. Protetti da caschi e imbracature all'interno dell'abitacolo rinforzato, se la sono cavata con qualche contusione, come raccontato dal team «Freedom One Racing» su Facebook e da alcuni testimoni.

L'incidente è avvenuto sabato su un circuito di circa 1,2 chilometri durante una gara annuale di motoscafi da corsa.

Nonostante il volo spettacolare, l'imbarcazione ha comunque tagliato il traguardo, vincendo la competizione con una velocità massima registrata di 322 km/h, ha riferito Ray Lee, direttore di «Speedboat Magazine».

«È uno sport intrinsecamente pericoloso»

Secondo Lee, il motoscafo a doppio scafo della categoria Skater è progettato per sollevarsi e planare sull'acqua, ma il vento e alcune regolazioni del sistema di propulsione avrebbero causato il decollo improvviso.

«È uno sport intrinsecamente pericoloso», ha spiegato ai microfoni di «AP», sottolineando che in passato le gare si disputavano su circuiti ancora più lunghi, fino a 1,6 km, con punte di oltre 386 km/h.

Steve Ticknor, presidente dell’azienda che organizza l’evento, ha dichiarato che la barca stava partecipando a una gara di velocità pura. I sommozzatori di sicurezza sono intervenuti entro 20 secondi. «Vedere il portello aprirsi e i due uscire... è stato un miracolo», ha commentato.