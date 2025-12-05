La targa SO 1 messa all'asta KEYSTONE

L'asta per l'ambita targa solettese «SO 1» è stata temporaneamente interrotta. Dopo che il prezzo è balzato da 357'000 a oltre un milione di franchi in poche ore, il Canton Soletta ha infatti confermato i sospetti di offerte abusive.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'asta per la targa «SO 1» è stata momentaneamente interrotta dopo aver ricevuto offerte dubbie.

Il Canton Soletta ha contattato direttamente gli offerenti e ha ricevuto conferma delle offerte abusive.

L'asta sarà riavviata in un secondo momento, ma intanto si sta valutando un procedimento penale. Mostra di più

L'asta della targa «SO 1» si è interrotta bruscamente. Come annunciato dalla Cancelleria di Stato di Soletta, il Cantone si è visto costretto a bloccare la vendita dopo aver notato alcune offerte palesemente abusive, giunte sulla piattaforma da giovedì sera.

Fino al pomeriggio, le offerte erano ancora all'interno dell'intervallo previsto. I seri interessati avevano gradualmente aumentato il prezzo fino ad arrivare a 357'000 franchi.

Ma in tarda serata l'importo è schizzato improvvisamente a oltre un milione di franchi, il che ha immediatamente sollevato dubbi sull'autenticità delle offerte.

La Sezione della circolazione cantonale ha quindi contattato direttamente i maggiori offerenti e le indagini hanno confermato i sospetti: molte offerte sono state manipolate o semplicemente non sono state prese sul serio.

L'asta è stata quindi annullata e verrà riproposta in una data successiva, che non è ancora stata fissata.

Altre aste continueranno

A seguito di questi incidenti, la Sezione della circolazione sta valutando le modifiche da apportare al processo di registrazione per le aste future.

Sono inoltre in discussione procedimenti penali contro i presunti offerenti abusivi. Tutte le persone coinvolte sono state informate personalmente.

Le altre targhe attualmente all'asta non sono interessate dal provvedimento. La piattaforma rimane in funzione e le offerte sono ancora possibili.