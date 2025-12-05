  1. Clienti privati
Importo balzato a oltre 1 milione Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

5.12.2025

La targa SO 1 messa all'asta
KEYSTONE

L'asta per l'ambita targa solettese «SO 1» è stata temporaneamente interrotta. Dopo che il prezzo è balzato da 357'000 a oltre un milione di franchi in poche ore, il Canton Soletta ha infatti confermato i sospetti di offerte abusive.

05.12.2025, 14:48

05.12.2025, 14:51

  • L'asta per la targa «SO 1» è stata momentaneamente interrotta dopo aver ricevuto offerte dubbie.
  • Il Canton Soletta ha contattato direttamente gli offerenti e ha ricevuto conferma delle offerte abusive.
  • L'asta sarà riavviata in un secondo momento, ma intanto si sta valutando un procedimento penale.
L'asta della targa «SO 1» si è interrotta bruscamente. Come annunciato dalla Cancelleria di Stato di Soletta, il Cantone si è visto costretto a bloccare la vendita dopo aver notato alcune offerte palesemente abusive, giunte sulla piattaforma da giovedì sera.

Fino al pomeriggio, le offerte erano ancora all'interno dell'intervallo previsto. I seri interessati avevano gradualmente aumentato il prezzo fino ad arrivare a 357'000 franchi.

Ma in tarda serata l'importo è schizzato improvvisamente a oltre un milione di franchi, il che ha immediatamente sollevato dubbi sull'autenticità delle offerte.

Bizzarra battagliaL'asta per la targa «SO 1» supera già il milione di franchi in offerte

La Sezione della circolazione cantonale ha quindi contattato direttamente i maggiori offerenti e le indagini hanno confermato i sospetti: molte offerte sono state manipolate o semplicemente non sono state prese sul serio.

L'asta è stata quindi annullata e verrà riproposta in una data successiva, che non è ancora stata fissata.

Altre aste continueranno

A seguito di questi incidenti, la Sezione della circolazione sta valutando le modifiche da apportare al processo di registrazione per le aste future.

Sono inoltre in discussione procedimenti penali contro i presunti offerenti abusivi. Tutte le persone coinvolte sono state informate personalmente.

Le altre targhe attualmente all'asta non sono interessate dal provvedimento. La piattaforma rimane in funzione e le offerte sono ancora possibili.

