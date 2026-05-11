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È record In 115'000 alla Festa danzante in tutta la Svizzera

SDA

11.5.2026 - 10:03

La Festa danzante ha radunato 115'000 persone in tutta la Svizzera dal 6 al 10 maggio. (immagine d'archivio)
La Festa danzante ha radunato 115'000 persone in tutta la Svizzera dal 6 al 10 maggio. (immagine d'archivio)
Keystone

La 21esima edizione della Festa danzante si è conclusa ieri con un record di frequentazione di 115'000 partecipanti in 46 città e comuni in tutta la Svizzera. Sull'arco di cinque giorni, l'evento ha proposto 600 spettacoli e 800 corsi di danza, mescolando stili classici, urbani e contemporanei in un ambiente festivo.

Keystone-SDA

11.05.2026, 10:03

Questa edizione ha reso omaggio alle forme di danza partecipative, con flashmob, balli contemporanei e performance collettive, hanno indicato gli organizzatori in una nota.

Nella Svizzera italiana erano previsti una ventina di eventi tra Mendrisio, Lugano, Locarno e dintorni. A Poschiavo (GR) la Festa danzante si è tenuta nel fine settimana.

L'evento è un progetto nazionale promosso dalla Rete Danza Svizzera (Reso) in collaborazione con partner e collaboratori locali e innumerevoli danzatori e volontari.

La prossima edizione si terrà dal 19 al 23 maggio 2027.

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