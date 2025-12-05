USAIn aeroporto col pigiama, si scatena la protesta contro la richiesta del governo
SDA
5.12.2025 - 18:59
Dopo l'appello del governo americano a «vestirsi meglio» in aereo, i viaggiatori rispondono presentandosi in aeroporto in pigiama. L'invito del segretario ai Trasporti Sean Duffy a evitare «pantofole e pigiami» in aereo ha scatenato una reazione di segno opposto.
Keystone-SDA
05.12.2025, 18:59
05.12.2025, 19:14
SDA
Sui social è esplosa la #pyjamaresistance e molti passeggeri hanno scelto di viaggiare in abbigliamento ancora più informale, spesso per puro sarcasmo.
La produttrice Cat Sullivan si è presentata in abito da sera e scarpe da ginnastica affermando ironica: «Non mi tiro mai indietro di fronte a una sfida», mentre altri hanno sfoggiato pigiami scozzesi, felpe e ciabatte.
Un modo per ricordare a Duffy che tra ritardi, tariffe aggiuntive e servizi ridotti non sembra proprio l'«età dell'oro del volo». E l'ironia continua online: «Vestiamoci per il viaggio che abbiamo, non per quello che vorremmo».
Il tema dell'abbigliamento troppo rilassato in aeroporto, comunque, è oggetto di dibattito da anni, ben prima che diventasse un argomento di discussione a livello governativo.