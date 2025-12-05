  1. Clienti privati
USA In aeroporto col pigiama, si scatena la protesta contro la richiesta del governo

SDA

5.12.2025 - 18:59

Il segretario di trasporti Usa Sean Duffy invita a «vestirsi meglio» in aereo: sui social esplode la «resistenza del pigiama».
Keystone

Dopo l'appello del governo americano a «vestirsi meglio» in aereo, i viaggiatori rispondono presentandosi in aeroporto in pigiama. L'invito del segretario ai Trasporti Sean Duffy a evitare «pantofole e pigiami» in aereo ha scatenato una reazione di segno opposto.

Keystone-SDA

05.12.2025, 18:59

05.12.2025, 19:14

Sui social è esplosa la #pyjamaresistance e molti passeggeri hanno scelto di viaggiare in abbigliamento ancora più informale, spesso per puro sarcasmo.

La produttrice Cat Sullivan si è presentata in abito da sera e scarpe da ginnastica affermando ironica: «Non mi tiro mai indietro di fronte a una sfida», mentre altri hanno sfoggiato pigiami scozzesi, felpe e ciabatte.

Un modo per ricordare a Duffy che tra ritardi, tariffe aggiuntive e servizi ridotti non sembra proprio l'«età dell'oro del volo». E l'ironia continua online: «Vestiamoci per il viaggio che abbiamo, non per quello che vorremmo».

Il tema dell'abbigliamento troppo rilassato in aeroporto, comunque, è oggetto di dibattito da anni, ben prima che diventasse un argomento di discussione a livello governativo.

