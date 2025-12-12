  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo studio In Africa fra milioni di anni l'embrione di un futuro mare

SDA

12.12.2025 - 15:32

Il rift dell'Africa Orientale fotografato nel 2010 dallo Shuttle. (foto d'archivio)
Il rift dell'Africa Orientale fotografato nel 2010 dallo Shuttle. (foto d'archivio)
Keystone

In Africa si sta preparando la nascita di un futuro mare, tra milioni di anni, e i movimenti delle placche all'origine di questo cambiamento sono stati ricostruiti anche grazie a dati raccolti oltre 50 anni fa, tra il 1968 e il 1969.

Keystone-SDA

12.12.2025, 15:32

12.12.2025, 15:34

A raccoglierli e a confrontarli con i dati più recenti è lo studio pubblicato sul Journal of African Earth Science grazie alla collaborazione tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Università britannica di Keele e la P&R Geological Consultants australiana.

«L'Africa si sta lentamente dividendo in due parti, con una grande frattura che attraversa l'intero continente e che affonda le sue radici nella regione dell'Afar, nel nord dell'Etiopia», ha detto Riccardo De Ritis, ricercatore dell'Infv e co-autore dell'articolo.

«Si tratta di un luogo unico al mondo – ha aggiunto – in cui convergono tre grandi sistemi di rift, il Mar Rosso, il Golfo di Aden e il Rift dell'Africa Orientale, formando una delle aree geologicamente più attive e complesse del pianeta».

È da questa dinamica che l'Africa orientale si sta trasformando fino a portare, in tempi geologici, alla nascita di un nuovo mare. La regione è perciò considerata un vero e proprio laboratorio naturale per lo studio delle dinamiche che coinvolgono la crosta terrestre.

Lo studio di questa realtà si è arricchito adesso grazie al recupero e all'analisi di un vasto archivio di dati magnetici raccolti mezzo secolo fa nella regione dell'Afar e mai utilizzato finora.

Sono così emersi nuovi dettagli sull'evoluzione di queste fratture della crosta che ebbero inizio tra Africa e Arabia; il cosiddetto Rift etiopico si sarebbe invece attivato solo in un secondo momento, probabilmente alimentato dalla risalita di un pennacchio di materiali fusi in arrivo dal mantello. «Oltre all'importanza scientifica – ha aggiunto De Ritis – i nostri risultati hanno evidenziato l'importanza di preservare e rivalutare i dati del passato poiché i modelli interpretativi possono cambiare nel tempo, ma i dati ben acquisiti durano per sempre».

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach»
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Laura Pausini confessa: «Mi stavano creando una dipendenza malata»

Altre notizie

Aveva 78 anni. Il pluriassassino di bambini Werner Ferrari è morto in carcere

Aveva 78 anniIl pluriassassino di bambini Werner Ferrari è morto in carcere

Aveva 98 anni. È morto il produttore cinematografico basilese Arthur Cohn

Aveva 98 anniÈ morto il produttore cinematografico basilese Arthur Cohn

Protesta. Militanti di Greenpeace cospargono la vernice arancione intorno all'Arc de Triomphe

ProtestaMilitanti di Greenpeace cospargono la vernice arancione intorno all'Arc de Triomphe