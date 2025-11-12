  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile In Amazzonia Flottilla contro lo sfruttamento dei fiumi

SDA

12.11.2025 - 20:59

La flottiglia dei popoli indigeni e dei movimenti sociali a Belém, in occasione della COP30 sul clima.
La flottiglia dei popoli indigeni e dei movimenti sociali a Belém, in occasione della COP30 sul clima.
Keystone

Una flottiglia composta di circa 200 imbarcazioni ha sfilato nello specchio d'acqua davanti alla città di Belém - dove è in corso la COP30 - per denunciare lo sfruttamento dei fiumi amazzonici e l'impatto dell'espansione del settore agricolo sulla foresta.

Keystone-SDA

12.11.2025, 20:59

12.11.2025, 21:11

La navigazione collettiva ha segnato l'apertura del vertice dei popoli indigeni e dei movimenti sociali che si svolge in parallelo alla COP, come spazio di protesta e confronto sulle politiche ambientali globali.

La flottiglia, secondo gli organizzatori, vuole «mostrare la forza dei popoli» e proporre alternative sostenibili come l'agroecologia. «Il settore agricolo vuole trasformare il Brasile in una grande piantagione», ha dichiarato ai media locali il coordinatore dell'Alleanza Basta Soia, Pedro Charbel, ricordando che il Paese è oggi il primo produttore mondiale della leguminosa, coltivata su oltre 47 milioni di ettari.

Alla manifestazione hanno preso parte piroghe, velieri, piccole lance e grandi traghetti. In testa, il ferry Imperatriz, con a bordo un gruppo di leader indigeni, attivisti e pescatori provenienti da Sinop, la «capitale della soia» brasiliana, che hanno scandito cori contro i progetti del governo di usare i fiumi amazzonici per il trasporto agricolo. Tra danze rituali del popolo Kayapó e canti in lingua nativa, l'Imperatriz ha percorso centinaia di chilometri fino a Belém, incrociando lungo il tragitto decine di chiatte cariche di soia dirette verso l'oceano.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

Altre notizie

Dopo 232 anni. Gli USA dicono addio al penny, coniati gli ultimi a Filadelfia

Dopo 232 anniGli USA dicono addio al penny, coniati gli ultimi a Filadelfia

Era stato chiuso per sicurezza. Ecco le straordinarie immagini del crollo di un ponte autostradale in Cina

Era stato chiuso per sicurezzaEcco le straordinarie immagini del crollo di un ponte autostradale in Cina

3,79 milioni di euro. Vendita record di una spilla di Napoleone a Ginevra

3,79 milioni di euroVendita record di una spilla di Napoleone a Ginevra