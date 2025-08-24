  1. Clienti privati
Sta diventando molto costoso In Appenzello Interno si adottano misure drastiche contro l'ondata di turisti

SDA

24.8.2025 - 06:00

La locanda di montagna Äscher è una delle mete escursionistiche più popolari dell'Alpstein (foto d'archivio).
La locanda di montagna Äscher è una delle mete escursionistiche più popolari dell'Alpstein (foto d'archivio).
Keystone

Il semicantone di Appenzello Interno sta reagendo al crescente numero di turisti e vuole controllare il traffico nei giorni di punta. Ad esempio, in futuro la strada di accesso a Wasserauen sarà chiusa non appena non ci saranno più posti auto disponibili.

Keystone-SDA

24.08.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In futuro, la strada di accesso a Wasserauen verrà chiusa quando non ci saranno più posti auto disponibili.
  • Un sistema di guida elettronico e un sistema di prenotazione tramite app aiuteranno a organizzare il traffico.
  • Il finanziamento sarà garantito da un aumento delle tariffe dei parcheggi, ma l'ultima parola spetterà alla Landsgemeinde.
Mostra di più

Il semicantone di Appenzello Interno sta reagendo al crescente numero di turisti e vuole controllare il traffico nei giorni di punta. Ad esempio, in futuro la strada di accesso a Wasserauen sarà chiusa non appena non ci saranno più posti auto disponibili.

L'Äscher è la calamita turistica dell'Alpstein. Da quando, qualche anno fa, riviste e celebrità internazionali hanno iniziato a postare sui social media le foto della locanda costruita sulla parete rocciosa, il luogo è stato invaso dai turisti.

Dalla stazione a monte di Ebenalp, i visitatori possono raggiungere l'idilliaco Äscher in soli 20 minuti di cammino. Nelle belle giornate, una valanga di auto arriva fino alla stazione a valle di Wasserauen. Il villaggio è anche il punto di partenza per escursioni al lago Seealpsee o al Säntis.

Il consigliere di Stato appenzellese Jakob Signer (apartitico, Dipartimento di giustizia, polizia e militare) ricorda il lunedì di Pentecoste scorso, quando la strada da Appenzello era completamente intasata. Nonostante tutti i parcheggi di Wasserauen fossero occupati, il corteo di auto ha continuato a dirigersi verso la località turistica.

Un sistema di prenotazione e monitoraggio digitale

Il numero crescente di turisti giornalieri richiede un adeguamento del trasporto privato, ha scritto il Governo cantonale in un comunicato stampa di mercoledì.

È anche importante evitare il traffico di ricerca, ha dichiarato Signer all'agenzia di stampa Keystone-SDA. Soprattutto quando questo non ha più alcun senso.

Nel prossimo anno, un sistema di guida e prenotazione dei parcheggi guiderà il flusso del traffico in Appenzello Interno. Il Cantone prevede un investimento di circa un milione di franchi.

I pannelli informativi elettronici mostreranno agli utenti della strada i parcheggi ancora disponibili. Coloro che prenoteranno in anticipo il proprio posto auto tramite un'app avranno la priorità. Infine, una barriera impedirà agli automobilisti di recarsi a Wasserauen se il posteggio è già pieno.

I parcheggi sui prati saranno eliminati

«Non vogliamo vietare nulla», afferma Signer, che aggiunge: «Ma la situazione del traffico e del parcheggio deve essere tenuta sotto controllo».

Inoltre, i posti auto aggiuntivi sui prati agricoli, che sono disponibili nei giorni di punta, dovrebbero essere eliminati a medio termine nell'ottica della protezione delle acque.

Il Cantone sta valutando da tempo soluzioni per risolvere i crescenti problemi di traffico nei giorni di maggiore affluenza. Il sistema di orientamento e prenotazione dei parcheggi, ora adottato, è una delle misure che ha sviluppato nell'ambito della sua politica turistica.

L'attenzione è rivolta anche a nuovi incentivi per il trasporto pubblico.

L'aumento delle tariffe sarà sottoposto alla Landsgemeinde

Le misure sono a carico degli automobilisti. Si prevede di imporre una tassa aggiuntiva sulla tariffa del parcheggio esistente. Ciò significa che verranno addebitati fino a 30 franchi al giorno.

In questo modo, il Governo intende garantire il finanziamento del sistema di orientamento e prenotazione dei parcheggi e dei futuri progetti di costruzione di eventuali nuove strutture di parcheggio.

Ma tutto ciò deve ancora essere sancito dalla legge, ha spiegato Signer. La popolazione avrà quindi l'ultima parola sull'aumento delle tariffe dei parcheggi.

Dato che le prossime Landsgemeinde sono già piene di impegni, si prevede che l'elettorato non voterà su questo progetto di legge prima del 2028.

