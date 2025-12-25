  1. Clienti privati
Il video In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali

Christian Thumshirn

25.12.2025

Neve in Arabia Saudita

Neve in Arabia Saudita

23.12.2025

Neve in Arabia Saudita e negli Emirati, nel bel mezzo del deserto. I cammelli arrancano nel bianco, la gente del posto va in slitta e si cimenta nello sci. Immagini invernali surreali che difficilmente si pensano possibili nel deserto.

25.12.2025, 20:00

In Arabia Saudita ha nevicato in diverse regioni per la prima volta in 30 anni, dalle montagne Tuwaiq fino ai pressi di Riyadh.

I cammelli arrancano sulla neve, gli abitanti del luogo vanno in slitta o sciano.

Il video mostra in modo impressionante come il deserto si trasformi improvvisamente in un parco giochi invernale, un'immagine rara che la gente del posto condivide con entusiasmo.

