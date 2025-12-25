In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali

Neve in Arabia Saudita
23.12.2025
Neve in Arabia Saudita e negli Emirati, nel bel mezzo del deserto. I cammelli arrancano nel bianco, la gente del posto va in slitta e si cimenta nello sci. Immagini invernali surreali che difficilmente si pensano possibili nel deserto.
In Arabia Saudita ha nevicato in diverse regioni per la prima volta in 30 anni, dalle montagne Tuwaiq fino ai pressi di Riyadh.
I cammelli arrancano sulla neve, gli abitanti del luogo vanno in slitta o sciano.
Il video mostra in modo impressionante come il deserto si trasformi improvvisamente in un parco giochi invernale, un'immagine rara che la gente del posto condivide con entusiasmo.