Le tigri indocinesi sono già estinte in molti Paesi (foto d'archivio). Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Il commercio di tigri continua a diffondersi. Le reti criminali sono sempre più potenti. La minaccia di un mondo senza questi felini selvatici è reale?

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il commercio illegale di tigri è in aumento e ha raggiunto proporzioni minacciose.

Dai 100'000 animali di un secolo fa, la popolazione è ora scesa a 3'700-5'500 esemplari.

C'è la minaccia di un mondo senza questi felini selvatici. Mostra di più

Il commercio illegale di tigri ha raggiunto proporzioni preoccupanti. Questa è la conclusione a cui è giunta la rete di conservazione delle specie Traffic in un rapporto pubblicato lo scorso novembre che traccia lo sviluppo in un periodo di 25 anni.

Secondo l'analisi solo negli ultimi cinque anni le autorità di polizia hanno confiscato una media di nove esemplari di questi grandi felini al mese in tutto il mondo.

Stando a Traffic le reti criminali responsabili del commercio illegale di animali selvatici si stanno sviluppando a una velocità che gli sforzi per la conservazione delle specie non riescono a mantenere.

La popolazione globale di tigri selvatiche si è così ridotta dai circa 100'000 esemplari di un secolo fa ai 3'700-5'500 di oggi.

Ecco la situazione riassunta in quattro punti:

I programmi di allevamento promuovono il commercio illegale di animali selvatici

Questo sviluppo è alimentato dai programmi di allevamento in cattività, dalle confische poco dopo il bracconaggio o prima dello smembramento degli animali cacciati per un'ulteriore lavorazione e dalla vendita di singole parti del corpo.

Tra gli altri possibili fattori d'influenza, gli esperti citano la crescente domanda di animali domestici esotici o di tassidermia.

La maggior parte dei ritrovamenti è stata effettuata nei 13 Paesi dove vivono tigri selvatiche, soprattutto in India, dove vi è la più grande popolazione di esemplari, oltre che in Cina, Indonesia e Vietnam.

Ma anche i Paesi in cui non ci sono, tra cui Messico, Stati Uniti e Regno Unito, hanno riportato un numero significativo di casi.

Sebbene l'applicazione della legge sia stata intensificata, il commercio è aumentato, secondo il rapporto, ed è arrivato a tendenze allarmanti.

Nove animali al mese per un periodo di 66 mesi

Tra il 2000 e la metà del 2025, le forze dell'ordine di tutto il mondo hanno registrato 2'551 sequestri di almeno 3'808 tigri.

Solo tra il 2020 e il giugno 2025 sono stati fatti 765 fermi per un totale di 573 tigri: circa nove animali al mese per un periodo di 66 mesi.

L'anno più drammatico è stato il 2019 con 141 confische documentate, seguito dal 2023 con 139 casi.

Se da un lato l'aumento dei casi riflette un maggiore impegno da parte delle autorità, dall'altro mostra anche un'escalation di attività criminali e un'elevata domanda di tigri e parti del loro corpo, ha dichiarato Ramacandra Wong, coautore dello studio ed esperto di analisi dei crimini legati alla fauna selvatica.

Passaggio al commercio di animali interi

Il rapporto mostra pure un crescente spostamento del commercio di parti di tigri verso animali interi. Negli anni 2000 le parti del corpo rappresentavano ancora il 90% dei sequestri complessivi.

Dal 2020 questa percentuale è scesa al 60% a favore di carcasse complete o animali vivi. Oggi oltre il 40% dei sequestri in Paesi come Vietnam, Thailandia, Indonesia e Russia riguarda animali interi.

Leigh Henry, direttore della conservazione della fauna selvatica del WWF, ha dichiarato all'agenzia di stampa AP che l'aumento del commercio di animali interi sottolinea il ruolo significativo dei programmi di riproduzione delle tigri in cattività nel commercio illegale.

La minaccia di un mondo senza tigri selvatiche è reale.

Gli autori raccomandano priorità di indagine

Sulla base dei risultati ottenuti, gli autori del rapporto formulano raccomandazioni sui punti caldi su cui concentrare le indagini.

Citano la regione indonesiana di Aceh, le riserve di tigri dell'India e del Bangladesh, l'area di confine tra Laos e Vietnam e i centri economici del Vietnam, tra cui la capitale Hanoi e Ho Chi Minh City.

La domanda varia da regione a regione. Secondo l'analisi in Messico e negli Stati Uniti l'attenzione è rivolta soprattutto alle tigri vive, spesso destinate al mercato degli animali domestici esotici.

In Europa il mercato si concentra maggiormente sui prodotti trasformati ricavati da parti del felino selvatico, ad esempio per medicine tradizionali o per scopi decorativi.

In Asia la gamma si estende da pelli, ossa e artigli a carcasse complete, utilizzate nella moda o nella pratica della medicina tribale.