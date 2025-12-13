Le ferrovie austriache hanno concluso l'ammodernamento dell'intera linea. Keystone

Con l'entrata in funzione in queste ore del nuovo Koralmjet, il convoglio che percorrer ad alta velocità la Koralmbahn, l'Austria apre una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per il corridoio Baltico-Adriatico.

L'inaugurazione del Tunnel della Koralpe, lungo 33 chilometri e percorribile fino a 250 km/h, riduce il tempo di viaggio tra Graz e Klagenfurt a 39 minuti, trasformando un collegamento storicamente complesso in una tratta rapida e stabile.

La portata dell'opera è anche internazionale: con l'attivazione della Koralmbahn, i collegamenti verso Trieste e Venezia diventano più rapidi, con un risparmio fino a quasi due ore sull'asse verso l'Alto Adriatico. Un beneficio diretto per il porto di Trieste e per l'integrazione futura con il Semmering-Basistunnel, prevista entro il 2030.

Secondo le autorità austriache, la Koralmbahn dà vita a un nuovo «asse del Sud», più veloce e strategico, orientato verso l'Adriatico.

Corsa inaugurale da Graz a Klagenfurt

Alla corsa inaugurale hanno partecipato numerose autorità, tra cui il Presidente federale Alexander Van der Bellen, il Cancelliere Christian Stocker e il Ministro Andreas Babler. Il treno è partito ieri da Graz alle 11.00 ed è arrivato a Klagenfurt alle 11.38, accolto da cittadini e dallo staff delle ferrovie ÖBB.

Il servizio regolare ha preso il via oggi con oltre 5.500 prenotazioni già registrate per l'evento inaugurale e diversi treni prossimi al tutto esaurito. Per ÖBB si tratta di un passaggio «storico», come ha sottolineato l'amministratore delegato Andreas Matthä, parlando di un collegamento «mai esistito prima» tra Stiria e Carinzia.

Il progetto, avviato nel 1995, ha comportato l'ammodernamento dell'intera linea, la realizzazione del nuovo nodo di Weststeiermark e l'adeguamento delle principali stazioni regionali.