Una città del sud della California diventa la prima degli Stati Uniti a riconoscere i diritti legali di un animale, ossia gli elefanti.

Il Consiglio comunale di Ojai ha approvato martedì un'ordinanza che definisce e protegge il diritto alla libertà degli elefanti e vieta a chiunque di impedire loro di esercitare il tale diritto. L'ordinanza è stata sviluppata da un membro del Consiglio e dal Nonhuman Rights Project, un'organizzazione no-profit che sviluppa leggi e intraprende azioni legali per difendere i diritti degli animali che credono non appartengano alla cattività.

L'insolita legislazione è nata dalla storia di un elefantessa di nome Tarra che, negli anni Ottanta, era una delle star di uno spettacolo in cui si esibiva sui pattini a rotelle. Con voto per 4 a 1 gli elefanti a Ojai non possono essere tenuti in cattività a meno che lo spazio non sia paragonabile a un santuario, ma attualmente non ci sono zoo o santuari nella città. Courtney Fern, direttrice delle relazioni governative per il gruppo, ha definito la legislazione «storica», aggiungendo che «è indiscutibile che gli elefanti soffrano quando vengono privati della loro libertà». Ora il gruppo sta cercando di lavorare anche con altre città della California e del Paese per approvare leggi simili.

