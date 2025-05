Dopo l'esplosione il fumo fuoriuscito era ben visibile da lontano Keystone

Una potente esplosione è avvenuta oggi in un impianto chimico nello Shandong, nella Cina orientale, causando una grande colonna di fumo grigio dalla struttura.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riportato dai media statali, tuttavia, non sono state segnalate vittime a causa dell'incidente avvenuto allo stabilimento Youdao alle 11:57 locali (5:57 in Svizzera) a Gaomi, a circa 450 chilometri a sudest della capitale Pechino.

I video postati sui social hanno mostrato un incendio e vetrine di negozi in frantumi a seguito dell'esplosione, con numerosi detriti sulle strade. I servizi di emergenza hanno inviato sul posto 55 veicoli e 232 soccorritori, ha riferito il ministero nazionale per la Gestione delle Emergenze in una nota.

L'impianto, secondo il quotidiano online «The Paper», è della Youdao Chemical e produce pesticidi «a bassa tossicità» dando lavoro a circa 300 persone su un sito di ben 47 ettari. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dell'esplosione.