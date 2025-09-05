In futuro i cittadini anziani potranno vivere su una nave da crociera. Hassan Ammar/AP/dpa

Per circa 82'000 franchi svizzeri, in futuro gli anziani potranno vivere per sempre su una nave da crociera. Il concetto di «Passaporto d'oro» promette crociere mondiali in tutti e sette i continenti, con pasti, intrattenimento e comfort inclusi.

Un'offerta insolita sta facendo scalpore nel settore delle crociere: la compagnia di navigazione Villa Vie Residences ha introdotto un programma che consente, in particolare agli anziani, di vivere in modo permanente su una nave da crociera.

Secondo il sito web della compagnia di navigazione, il cosiddetto «Passaporto d'oro» consente di soggiornare a bordo per tutta la vita a fronte di un pagamento unico di circa 82'000 franchi svizzeri.

Sono inclusi i pasti, il servizio di lavanderia, l'accesso a internet, i programmi di intrattenimento e la birra o il vino ai pasti.

Più si è anziani, meno costa

Il programma «Endless Horizons» porta i passeggeri in tutti e sette i continenti, in più di 140 Paesi e 400 destinazioni, tra cui oltre 100 isole tropicali. Un giro del mondo dura da tre a tre anni e mezzo prima di ricominciare l'itinerario.

Il prezzo del «Passaporto d'oro» dipende dall'età del viaggiatore: più è anziano, meno costa il biglietto. Ad esempio, una vacanza permanente costa circa 229'000 franchi all'età di 60 anni; a 65 anni il prezzo scende a circa 205'000 franchi.

A 70 anni si pagano circa 180'000 franchi, mentre a 75 anni il prezzo è ancora di 155'500 franchi.

A partire dagli 80 anni, il prezzo diventa significativamente più basso: i pensionati possono salire a bordo per circa 132'000 franchi, mentre gli 85enni devono calcolare con circa 106'000 franchi.

Mercato delle crociere in crescita

Infine, la crociera più economica è quella per i novantenni: il prezzo per loro è di poco inferiore a 82'000 franchi.

I prezzi diminuiscono quindi in modo significativo con l'aumentare dell'età. Il gruppo target principale è quello dei pensionati che desiderano trascorrere la pensione in modo spensierato e allo stesso tempo viaggiare per il mondo.

L'offerta arriva in un momento di crescita del settore: secondo Statista, nel 2023 31,7 milioni di persone in tutto il mondo andranno in crociera, tra cui decine di migliaia di svizzeri ogni anno.

Gli analisti prevedono che il volume di mercato raggiungerà quasi 49 miliardi di franchi svizzeri entro il 2029.