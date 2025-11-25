Today's Hayli Gubbi (volcanic) eruption seen from space



There are no known eruptions on record from the Hayli Gubbi in the past several thousands of years, which could mean it erupted after a potentially very long repose interval; however, records from the Danakil region are… pic.twitter.com/jaHvqMKZvQ — Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 24, 2025

Un vulcano nell'Etiopia nord-orientale ha eruttato per la prima volta in quasi 12 mila anni, emettendo dense colonne di fumo alte fino a 14 chilometri nel cielo. Lo ha affermato il Centro di consulenza sulle ceneri vulcaniche di Tolosa (Vaac).

Keystone-SDA SDA

Il vulcano Hayli Gubbi, situato nella regione di Afar, circa 800 chilometri a nord-est della capitale Addis Abeba, vicino al confine con l'Eritrea, è rimasto in eruzione domenica per diverse ore.

Il vulcano, che si eleva per circa 500 metri di altitudine, si trova all'interno della Rift Valley, una zona di intensa attività geologica dove si incontrano due placche tettoniche. Le nubi di cenere del vulcano si sono spostate su Yemen, Oman, India e Pakistan settentrionale, ha precisato il Vaac.

Nei video condivisi sui social media si può vedere una densa colonna di fumo bianco che si alza. Il Global Volcanism Program dello Smithsonian Institution ha affermato che Hayli Gubbi non ha avuto eruzioni note durante l'Olocene, l'epoca geologica in cui ci troviamo iniziata circa 12 mila anni fa alla fine dell'ultima era glaciale.