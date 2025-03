Dopo che il numero di casi di morbillo è notevolmente diminuito in tutto il mondo durante la pandemia di Covid-19, dal 2023 si è osservata una recrudescenza della malattia in molti paesi, tra cui la Svizzera. (Foto simbolica) Keystone

Nel 2024 sono stati segnalati 127'350 casi di morbillo nella Regione europea dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), il doppio rispetto al 2023 e il numero più alto dal 1997. È quanto risulta da un'analisi dell'OMS e dell'UNICEF.

Keystone-SDA SDA

I bambini sotto i cinque anni rappresentano oltre il 40% dei casi segnalati nella Regione, che comprende 53 Paesi dell'Europa e dell'Asia centrale. Più della metà dei casi segnalati ha richiesto il ricovero in ospedale e in totale sono stati segnalati 38 decessi.

In Svizzera «le misure adottate per limitare la trasmissione del Covid-19 hanno ridotto significativamente la diffusione del morbillo», dichiara l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). «Tra maggio 2020 e novembre 2022 non è stato dichiarato alcun caso di morbillo nelle Confederazione. Nel 2023 sono stati dichiarati 40 casi, un livello paragonabile a quello degli anni precedenti la pandemia», precisa l'UFSP. «Si trattava spesso di casi sporadici che erano stati infettati all'estero o di piccoli focolai dovuti a un caso importato».

I casi di morbillo nella Regione europea sono generalmente diminuiti dal 1997, quando ne sono stati segnalati circa 216'000, raggiungendo un minimo di 4'440 casi nel 2016. Tuttavia, nel 2018 e nel 2019 si è registrata una recrudescenza, con 89'000 e 106'000 casi segnalati rispettivamente nei due anni. In seguito a un rallentamento della copertura vaccinale durante la pandemia da Covid-19, i casi sono aumentati di nuovo in modo significativo nel 2023 e nel 2024. I tassi di vaccinazione in molti Paesi devono ancora tornare ai livelli pre-pandemici, aumentando così il rischio di epidemie.

«Il morbillo è tornato ed è un campanello d'allarme - ha avvertito Hans P. Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa - Senza alti tassi di vaccinazione, non c'è sicurezza sanitaria. Nel definire la nostra nuova strategia sanitaria regionale per l'Europa e l'Asia centrale, non possiamo permetterci di perdere terreno. Ogni Paese deve intensificare gli sforzi per raggiungere le comunità sotto-vaccinate. Il virus del morbillo non riposa mai, e nemmeno noi possiamo farlo».

La regione europea rappresenta un terzo di tutti i casi di morbillo a livello globale nel 2024. Solo nel 2023, 500'000 bambini in tutta la regione non hanno ricevuto la prima dose del vaccino Mcv1. «Negli ultimi due anni i casi di morbillo in Europa e Asia centrale sono aumentati vertiginosamente, evidenziando le lacune nella copertura vaccinale, ha dichiarato Regina De Dominicis, Direttore regionale dell'UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale – Per proteggere i bambini da questa malattia mortale e debilitante, abbiamo bisogno di un'azione urgente da parte dei Governi».

La Romania ha riportato il maggior numero di casi nella Regione per il 2024, con 30'692 casi, seguita dal Kazakistan con 28'147 casi. Il morbillo rimane una minaccia significativa a livello globale. Per il 2024 sono stati segnalati circa 359'521 casi di morbillo in tutto il mondo. L'UNICEF e l'OMS chiedono ai Governi con focolai attivi di intensificare con urgenza la ricerca dei casi e la ricerca dei contatti e di condurre campagne di vaccinazione d'emergenza.