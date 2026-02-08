  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia in Vallese In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana

SDA

8.2.2026 - 08:24

Il memoriale dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno (archivio)
Il memoriale dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno (archivio)
Keystone

Incendio stamane verso le 6.00 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA

08.02.2026, 08:24

Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell'ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Milano-Cortina 2026. Cavi ferroviari tranciati a Bologna e a Pesaro, ipotesi sabotaggio delle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026Cavi ferroviari tranciati a Bologna e a Pesaro, ipotesi sabotaggio delle Olimpiadi

Milano-Cortina. Tensioni tra manifestanti e polizia durante le proteste anti-Olimpiadi

Milano-CortinaTensioni tra manifestanti e polizia durante le proteste anti-Olimpiadi

Albosaggia. Valanga in Valtellina: due scialpinisti morti, uno si salva

AlbosaggiaValanga in Valtellina: due scialpinisti morti, uno si salva