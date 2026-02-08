Il memoriale dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno (archivio) Keystone

Incendio stamane verso le 6.00 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA SDA

Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell'ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause.