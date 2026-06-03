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India In fiamme un bed and breakfast a Delhi, «almeno 21 morti»

SDA

3.6.2026 - 20:36

L'albergo devastato dall'incendio nel sud di New Delhi.
L'albergo devastato dall'incendio nel sud di New Delhi.
Keystone

Un incendio ha devastato un piccolo albergo nel sud di New Delhi provocando una strage: il rogo – hanno riferito le autorità – è scoppiato di mattina nell'affollato quartiere di Malviya Nagar, in una zona dove la strada è polverosa e male asfaltata.

Keystone-SDA

03.06.2026, 20:36

Le fiamme hanno divorato l'edificio mentre un fumo nero e denso attanagliava l'aria, riportano i media locali, secondo cui il bilancio ufficiale dell'incendio che ha scosso la capitale e l'India intera è di almeno 21 morti e decine di feriti.

Tra le vittime ci sarebbero molti cittadini stranieri: almeno 11 sostiene l'agenzia Pti, secondo cui si tratterebbe di persone provenienti da Paesi dell'Africa e dell'Asia centrale.

Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio si sarebbe sviluppato al pian terreno della palazzina di cinque piani. E pare che più di 40 persone siano state trasportate in ospedale, alcune – otto secondo un ospedale della zona – verserebbero in condizioni «critiche».

Testimoni sentiti dalla France Presse raccontano che la gente stendeva materassi sotto l'edificio per tentare di attutire la caduta di chi, intrappolato nella palazzina, si lanciava disperatamente dalla finestra. «Abbiamo preso dei materassi da un negozio di biancheria da letto lì vicino perché c'era bisogno di soccorrere delle persone», ha detto uno di loro. Mentre secondo la Pti lo stesso proprietario del negozio e i suoi collaboratori «hanno piazzato decine di coperte e materassi sul terreno fuori dall'edificio in fiamme».

Le cause dell'incendio non sono chiare al momento. All'inizio si parlava di un rogo in un ristorante, ma dopo la polizia ha chiarito che a essere avvolto dalle fiamme era un bed and breakfast della zona. Condoglianze ai familiari delle vittime della tragedia sono state espresse sia dal governo indiano sia dalle forze di opposizione. E le autorità di New Delhi hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta.

Un altro terribile rogo si era registrato in India due mesi e mezzo fa, quando – stando alle autorità locali – «almeno dieci pazienti» persero la vita in un incendio in un reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario Scb Medical College and Hospital, nello Stato dell'Odisha.

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