Ivanka Trump lo scorso 20 gennaio alla cerimonia di inaugurazione della seconda presidenza di Donald Trump. (foto d'archivio) Keystone

Tutte vogliono il viso di Ivanka Trump. Come riporta il New York Post, il nuovo ideale estetico nella Palm Beach dei fedelissimi di Donald Trump non arriva più da Hollywood, ma da Mar-a-Lago.

Keystone-SDA SDA

Secondo due noti chirurghi plastici, sempre più clienti chiedono di assomigliare alla first daughter. L'espressione «Mar-a-Lago Face», «volto alla Mar-a-Lago», descrive un viso con tratti scolpiti, labbra carnose, occhi spalancati e una fronte tesa e levigata, senza traccia d'ansia. È il nuovo canone tra le élite conservatrici della Florida, alimentato dall'ondata trumpiana.

Il dottor Norman Rowe ha detto che il suo ufficio di Palm Beach ora riceve fino a 15 persone al giorno, per lo più alla ricerca dello stesso look: lo stesso di Ivanka, appunto. E ha spiegato di aver iniziato a notare una «grande differenza» nei suoi studi all'inizio dell'anno, quando la tendenza «è esplosa».