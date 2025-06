La zebra Ed viene trasportata in aereo dopo essere sfuggita alla cattura per diversi giorni dopo essere scappata dal suo proprietario. KEYSTONE/Rutherford County Sheriff's Office via AP

La fuga di Ed, una zebra acquistata da un privato in Tennessee, ha catturato l'attenzione del web. Dopo una settimana di libertà, è stata finalmente catturata e riportata a casa in elicottero.

Hai fretta? blue News riassume per te La zebra Ed, di proprietà di un privato, è scappata di casa, nella contea di Rutherford, Tennessee, per circa una settimana.

La sua fuga non ha attirato l'attenzione solo dei residenti locali, ma anche degli utenti di internet.

Questo perché una volta riacciuffato l'animale è stato trasportato in elicottero, «volando» in modo spettacolare sopra la città. Mostra di più

La storia di Ed, una giovane zebra fuggita da un privato nella contea di Rutherford, in Tennessee, ha affascinato molti.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», la sua avventura è iniziata il 30 maggio, quando è riuscita a scappare, vivendo per una settimana come in natura. La sua fuga ha rapidamente attirato l'attenzione online, trasformandola in una celebrità del web.

Le autorità locali hanno mobilitato unità cinofile e squadre di ricerca per rintracciarla, ma Ed si è dimostrata abile nell'evitare la cattura. Solo l'8 giugno, grazie all'intervento dell'aviazione Tango 82, è stata avvistata in un pascolo vicino a Buchanan Estates, nei pressi dell'Interstate 24.

Una volta localizzata, la zebra è stata raggiunta dagli agenti dello sceriffo, con il supporto della Tennessee Highway Patrol e della Tennessee Wildlife Resources Agency.

Per garantire la sicurezza dei residenti, è stata trasportata in elicottero fino a un rimorchio. Le immagini della sua cattura, che la mostrano mentre «vola» sopra la città, sono diventate virali.

La fuga di Ed ha ricordato a tutti il suo spirito libero e la sua natura selvaggia.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.