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Stupefacenti In Germania dalla Svizzera con 50 chili di marijuana in auto

SDA

18.5.2026 - 09:55

Una parte della marijuana comprata in Svizzera dal 24enne polacco fermato alla dogana tedesca.
Una parte della marijuana comprata in Svizzera dal 24enne polacco fermato alla dogana tedesca.
Keystone

I doganieri tedeschi hanno fermato a Blumberg, al confine con il canton Sciaffusa, un 24enne che nascondeva 50 chili di marijuana in auto. Il cittadino polacco ha dichiarato di aver acquistato la droga in Svizzera per uso personale.

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:55

«L'importazione, l'esportazione e il transito di cannabis sono vietati in linea di principio anche per uso personale», ricorda l'Ufficio doganale principale di Singen (D) in un comunicato odierno. Nei confronti del 24enne è in corso un procedimento penale.

Il fermo del giovane polacco risale alla fine di aprile. La marijuana era contenuta in 47 sacchetti all'interno di sacchi della spazzatura nel bagagliaio, nel vano della ruota di scorta e nello spazio per i piedi davanti ai sedili posteriori della Mercedes immatricolata in Germania.

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