Immagine d'illustrazione KEYSTONE

L'intera India è contagiata da preparativi in corso ovunque, in vista del 12 novembre, giorno che vedrà, in tutto il Paese, la celebrazione di alcuni milioni di matrimoni. Quella data, infatti, non solo è il primo giorno dello «shubh muhuraat saaya», la stagione propizia per i matrimoni che durerà fino a metà dicembre, ma è anche di particolare rilevanza.

SDA

Gli indù ritengono che il 12 novembre quest'anno coincida con il giorno in cui il dio Vishnu si sveglierà dopo quattro mesi di sonno purificatore: si sono dunque potute pianificare nozze senza bisogno di ulteriori consulti con sacerdoti o astrologi.

Per il 12 novembre i media prevedono che nella sola Delhi si svolgeranno almeno 50mila matrimoni, con le cerimonie immancabilmente seguite da feste e ricevimenti, dai più semplici ai più sontuosi.

La Confederazione Nazionale del Commercio conferma la previsione: tutti gli operatori che allestiscono i padiglioni o i tendoni per i ricevimenti, i decoratori, gli elettricisti, i fiorai, le imprese di catering, i parrucchieri, i truccatori, le bande e i gruppi musicali, i fotografi e i video-operatori sono stati prenotati con mesi di anticipo per il 12 novembre.

La Confederazione ha studiato anche il comportamento di chi ha acquistato i doni per gli sposi: mentre in generale sono stati privilegiati i prodotti indiani su quelli stranieri, i gioielli hanno dominato gli acquisti seguiti da abbigliamento, da prodotti di elettronica ed elettrodomestici, e in coda, da cibi, e oggetti.

La stagione propizia per le nozze indiane si concluderà a metà dicembre, per poi riprendere un mese dopo, a metà gennaio, quando sono già programmate altre centinaia di migliaia di cerimonie.

SDA