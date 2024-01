In India per la prima volta c'è stato un censimento sui leopardi delle nevi. (Immagine d'archivio). Keystone

In India vivono 718 leopardi delle nevi: i dati, resi noti in un comunicato dal Ministero all'Ambiente, derivano dalla prima indagine nazionale sul raro felino.

Lo studio, «Snow Leopard Population Assessment in India», è stato condotto dal 2019 al 2023 nelle regioni trans-himalayane come il Ladakh e il Jammu e Kashmir, in Himachal Pradesh e in Uttarakhand nell'India del nord e in Sikkim e Arunachal Pradesh nel nordest.

Realizzata nell'ambito di una ricerca a livello globale che mirava a conteggiare tutti gli esemplari esistenti, l'indagine assegna all'India quasi il 15% della popolazione globale del leopardo delle nevi.

«Fino a tempi recenti ignoravamo quanti esemplari di questa specie, definita a rischio dall'International Union for Conservation of Nature, vivessero nel nostro Paese», segnala la nota. «La popolazione di questo felide ci aiuta a controllare lo stato di salute del suo habitat e a identificare le minacce e i cambiamenti dovuti al cambiamento climatico».

Il Ministero sottolinea anche che il 70% delle aree indiane in cui vivono i leopardi delle nevi non risulta tutelato.

