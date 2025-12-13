  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo In Indonesia sono più di mille i morti per le inondazioni

SDA

13.12.2025 - 10:23

Elefanti al lavoro per liberare i villaggi dai dettriti nella provincia di Aceh.
Elefanti al lavoro per liberare i villaggi dai dettriti nella provincia di Aceh.
Keystone

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito l'Indonesia ha raggiunto quota 1.003, con 218 persone ancora disperse. Lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Disastri (Bnpb).

Keystone-SDA

13.12.2025, 10:23

13.12.2025, 10:25

Le inondazioni, che hanno colpito le province di Sumatra Settentrionale e Occidentale e Aceh due settimane fa, hanno anche provocato oltre 5.400 feriti, mentre 1,2 milioni di residenti rimangono in rifugi temporanei, ha aggiunto l'agenzia.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, è qualcosa di cui non ci rendiamo conto»
Conti sorprende Sanremo: ecco come ha avvisato gli esclusi

Altre notizie

Evento importante. Pioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

Evento importantePioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

Cinema in lutto. Trovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask

Cinema in luttoTrovato morto Peter Greene, il cattivo di Pulp Fiction e The Mask

Lo scandalo continua. Spuntano altre 70 foto di Epstein, anche una zucca «Trumpkin»

Lo scandalo continuaSpuntano altre 70 foto di Epstein, anche una zucca «Trumpkin»