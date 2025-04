L'arrivo dei cani robot. Keystone

A Torino apre il primo negozio italiano di cani-robot, offrendo una gamma che va dai modelli semplici a quelli avanzati per compiti specializzati.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Torino vedrà l'apertura del primo negozio di cani-robot in Italia a giugno, offrendo anche ragni e umanoidi.

I robot disponibili spaziano da modelli base a 2'000 euro fino a sofisticati dispositivi da 100'000 per missioni speciali.

Questi robot sono dotati di avanzate funzioni sensoriali per riconoscere la voce, rilevare ostacoli e percepire incendi, rendendoli utili per le aziende nella sorveglianza notturna. Mostra di più

Il primo negozio di cani-robot in Italia aprirà a Torino, come annunciato da Simone Immordino, amministratore delegato di Robogest e Deri. L'apertura è prevista per giugno e offrirà una varietà di robot, inclusi ragni e umanoidi, oltre ai cani-robot.

Immordino, intervistato dal «Corriere della Sera», sottolinea che questi robot, pur non abbaiando o facendo feste, diventeranno i nuovi migliori amici dell'uomo e delle imprese.

L'esperto di robotica spiega che i robot disponibili variano in base alle funzioni che possono svolgere. Con un investimento di circa 2'000 euro, si può acquistare un modello base che raccoglie e riporta palline, ideale per i campi da golf.

Per chi cerca qualcosa di più avanzato, invece, per 100'000 euro è possibile acquistare un robot progettato per missioni speciali.

In supporto in particolare alle aziende

Questi androide sono pensati per supportare le aziende, grazie alla loro capacità di riconoscere la voce del proprietario, rilevare ostacoli e interagire con l'ambiente tramite sensori avanzati. Sono in grado di percepire l'inizio di un incendio e, con solo due ore di ricarica, sono perfetti per sorvegliare le fabbriche di notte e segnalare intrusioni.

Secondo Immordino, l'efficienza e le capacità di queste macchine le renderanno indispensabili per le aziende. La robotica sta diventando parte integrante delle nostre vite e, con l'avanzare degli algoritmi di intelligenza artificiale, l'interazione con le macchine diventerà sempre più comune.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.