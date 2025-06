Il 30% dei matrimoni in Italia si vive senza l'esercizio della sessualità. La stima dell'Associazione matrimonialisti italiani è il punto di partenza di una inchiesta sul numero di Famiglia Cristiana da oggi in edicola.

«Si tratta di un segnale da non sottovalutare in quanto evidenzia la fragilità e la crisi delle coppie», osserva Emilia Palladino, esperta di etica delle relazioni e docente alla Pontificia Università Gregoriana: «La condivisione intima è il centro del matrimonio. Se non c'è, la coppia non resiste. Meglio, non esiste».

Perché questo fenomeno? Secondo gli esperti interpellati dal settimanale del Gruppo Editoriale San Paolo la frenesia della vita attuale non c'entra: «Pesano l'individualismo e una certa cultura familistica, per la quale i figli vengono prima della coppia». Il rischio è quello della famiglia come «somma di solitudini».

Famiglia Cristiana intervista poi coppie di diverse età che raccontano il loro rapporto con l'intimità.

Completano l'inchiesta una intervista agli esperti del blog «Matrimonio Cristiano» Antonio De Rosa e Luisa Leveni («Preservare un tempo adatto aiuta. I preliminari? Cominciano fin dalle tenerezze della quotidianità») e la riflessione del teologo Francesco Pesce, direttore del Centro della Famiglia di Treviso: «Il dono del corpo è una vera condivisione di vita».