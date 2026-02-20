Il ministro messicano della Sicurezza, Omar García Harfuch. Keystone

La marina militare messicana ha intercettato un semisommergibile al largo della coste del Pacifico dello stato di Colima, arrestando tre persone e sequestrando circa quattro tonnellate di cocaina.

A darne notizia è stato il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, attraverso i propri canali telematici. L'esponente governativo ha spiegato che le operazioni marittime dell'ultima settimana hanno permesso di confiscare quasi dieci tonnellate di stupefacenti.

«Questo rappresenta un danno diretto e milionario alle strutture finanziarie del crimine organizzato, impedendo che milioni di dosi arrivino nelle strade e proteggendo la sicurezza delle famiglie messicane», ha dichiarato.

Secondo un comunicato congiunto diffuso dal dicastero della Sicurezza e dalle forze armate, l'operazione è avvenuta a oltre 460 chilometri a sud-ovest dal porto di Manzanillo.

L'intervento navale e aereo è stato possibile anche grazie alla condivisione di informazioni riservate con i comandi militari degli Stati Uniti. Il documento precisa che l'imbarcazione trasportava 179 grossi pacchi.