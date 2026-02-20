  1. Clienti privati
Intervento congiunto In Messico bloccato un sottomarino con 4 tonnellate di cocaina

SDA

20.2.2026 - 08:47

Il ministro messicano della Sicurezza, Omar García Harfuch.
Il ministro messicano della Sicurezza, Omar García Harfuch.
Keystone

La marina militare messicana ha intercettato un semisommergibile al largo della coste del Pacifico dello stato di Colima, arrestando tre persone e sequestrando circa quattro tonnellate di cocaina.

Keystone-SDA

20.02.2026, 08:47

20.02.2026, 09:09

A darne notizia è stato il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, attraverso i propri canali telematici. L'esponente governativo ha spiegato che le operazioni marittime dell'ultima settimana hanno permesso di confiscare quasi dieci tonnellate di stupefacenti.

«Questo rappresenta un danno diretto e milionario alle strutture finanziarie del crimine organizzato, impedendo che milioni di dosi arrivino nelle strade e proteggendo la sicurezza delle famiglie messicane», ha dichiarato.

Secondo un comunicato congiunto diffuso dal dicastero della Sicurezza e dalle forze armate, l'operazione è avvenuta a oltre 460 chilometri a sud-ovest dal porto di Manzanillo.

L'intervento navale e aereo è stato possibile anche grazie alla condivisione di informazioni riservate con i comandi militari degli Stati Uniti. Il documento precisa che l'imbarcazione trasportava 179 grossi pacchi.

