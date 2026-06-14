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Sciopero femminista In migliaia nelle piazze svizzere per diritti delle donne

SDA

14.6.2026 - 17:00

Oggi davanti a Palazzo federale, a Berna.
Oggi davanti a Palazzo federale, a Berna.
Keystone

In occasione della giornata dedicata allo sciopero femminista, in diverse città svizzere si sono tenute oggi manifestazioni contro la discriminazione salariale, la violenza e le molestie di genere.

Keystone-SDA

14.06.2026, 17:00

14.06.2026, 17:49

A Berna, Basilea, Zurigo e Lucerna, le partecipanti – con magliette viola, altoparlanti, striscioni e cartelloni – hanno protestato in particolare contro i femminicidi e le forme di dominio patriarcali. Hanno inoltre rivendicato salari più elevati, rendite migliori e più tempo ed equilibrio tra impiego e vita privata.

Al centro delle azioni c'era anche il tema del lavoro di cura sottopagato, attività svolta prevalentemente da donne, spesso migranti, mal retribuita e poco riconosciuta. È stata pure avviata la mobilitazione per lo sciopero femminista nazionale in programma il 14 giugno 2027.

Migliaia di persone erano già scese in piazza ieri a Losanna e a Neuchâtel con analoghe rivendicazioni. Le manifestazioni sono state anticipate per consentire a chi volesse di partecipare al grande corteo odierno di Ginevra contro il vertice del G7, al via domani nella vicina Évian (Francia).

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