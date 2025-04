In nessun altro luogo i coccodrilli d'acqua salata attaccano così spesso come in Indonesia. KEYSTONE

In nessun altro luogo i coccodrilli d'acqua salata attaccano così spesso come in Indonesia. Proprio di recente, un uomo è stato morso a morte mentre nuotava. Da dove nasce il conflitto tra uomini e questi eccezionali predatori? I sopravvissuti raccontano.

Il ricordo di quel fatidico giorno di circa quattro anni fa è vivido nella mente di Jamal come se fosse ieri. Come potrebbe dimenticare l'attacco? Ancora oggi porta sulla pelle le cicatrici della lotta con un coccodrillo d'acqua salata.

Come spesso accade, il pescatore della provincia indonesiana di Sulawesi centrale era uscito da solo con la sua barca. Poi, in prima serata, è successo.

Al largo della costa della capitale Palu, un coccodrillo è salito improvvisamente sulla barca e l'ha attaccato. Jamal è stato trascinato in acqua e ha lottato con l'animale. In qualche modo è riuscito a prendere un coltello dalla sua barca.

«Dopo qualche minuto sono riuscito a pugnalare il coccodrillo all'occhio, che poi mi ha lasciato andare», ricorda l'ormai 50enne. Per tutto il tempo ha cercato di non farsi prendere dal panico, «perché altrimenti ti perdi».

In qualche modo è riuscito a raggiungere la riva e ricevere le adeguate cure mediche. Una settimana dopo, il pescatore era già di nuovo in mare. «Non posso permettermi di avere paura, perché il mare è il nostro sostentamento». Ma dieci ferite da morso sul suo corpo raccontano ancora la storia della sua lotta per la sopravvivenza.

Un drammatico record mondiale

Molti sono meno fortunati di lui: proprio di recente, un uomo di 51 anni è stato sorpreso al largo di Palu, a Sulawesi, un'isola tra il Borneo e la Nuova Guinea, nota per le sue barriere coralline. I soccorritori accorsi sul posto lo hanno trovato nelle fauci di un grosso coccodrillo. L'animale è stato abbattuto, ma l'uomo era già morto.

Secondo le statistiche del database indipendente CrocAttack, solo l'anno scorso in Indonesia si sono verificati 179 attacchi di coccodrilli all'uomo, un numero di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro Paese. Per 92 di loro, l'incontro si è concluso in modo fatale. Spesso i corpi non vengono mai ritrovati.

In confronto, in Australia, le cui regioni tropicali sono spesso dipinte come estremamente pericolose, sono stati registrati solo sette attacchi con tre morti.

L'habitat di questi rettili si è ridotto

I pescatori della regione raccontano che un tempo vedevano i coccodrilli piuttosto raramente, mentre oggi gli avvistamenti sono più frequenti.

Secondo Amir Hamidy, esperto di rettili presso l'Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e l'innovazione (BRIN), la crescita della popolazione nello Stato insulare più grande del mondo e i relativi cambiamenti ambientali sono i principali responsabili di questa pericolosa tendenza.

Questo perché l'habitat dei coccodrilli si sta riducendo. «Poiché la popolazione dei coccodrilli e quella umana stanno crescendo e competono per le stesse risorse, le interazioni sono inevitabili», spiega Hamidy.

Di quali specie di coccodrillo stiamo parlando?

In Indonesia vivono diverse specie di coccodrilli, ma la maggior parte dei conflitti riguarda il coccodrillo inguinale (Crocodylus porosus), noto anche come coccodrillo d'acqua salata.

Questa specie è la più grande e la più pericolosa e si trova in tutto il sud-est asiatico e in Australia. Gli esemplari possono raggiungere una lunghezza di oltre sei metri e sono considerati aggressivi e territoriali.

Un esemplare di coccodrillo inguinale (Crocodylus porosus). KEYSTONE

I coccodrilli inguinali sono anche estremamente adattabili e prosperano in una varietà di habitat, dai fiumi e dalle foreste di mangrovie alle acque costiere. «Questa adattabilità, unita al loro ampio areale, aumenta la probabilità di incontrare l'uomo», sottolinea l'esperto.

Che ruolo hanno le miniere e le piantagioni?

Gli attacchi sono più frequenti della media nelle regioni del Kalimantan orientale, nel Borneo e di Bangka-Belitung, al largo di Sumatra. Ciò è dovuto non solo all'aumento dell'agricoltura, ma anche alle attività minerarie.

Ad esempio, l'estrazione di stagno, spesso illegale, nel Bangka-Belitung ha creato molti specchi d'acqua artificiali. Un habitat ideale per i coccodrilli in cerca di nuovi territori di caccia. Circa il 90% dello stagno esportato dall'Indonesia proviene da questa provincia. Numerosi rettili preistorici si sono insediati nelle fosse abbandonate, afferma l'attivista per i diritti degli animali Endy Yusuf.

Anche la costruzione di canali per le piantagioni di olio di palma e altre modifiche ai corsi d'acqua hanno creato nuovi habitat per i grandi rettili. Di conseguenza, la loro presenza nelle aree popolate è aumentata drasticamente. Spesso con conseguenze fatali.

Alto numero di casi non denunciati

Solo nei primi due mesi di quest'anno, due persone sono state vittime di attacchi di coccodrilli a Bangka. Altre quattro sono rimaste ferite. C'è anche un alto numero di casi non denunciati, poiché molti attacchi non vengono nemmeno segnalati ufficialmente, dice Yusuf.

Anche Arjo, un pescatore di Bangka, è sopravvissuto a un attacco nel fiume Nyire perché, secondo il suo stesso racconto, è riuscito a mordere il coccodrillo in faccia con le sue ultime forze. Dopo una lotta disperata di dieci minuti, l'animale lo ha finalmente lasciato andare, dice. Ma Arjo ha perso la mano destra nella lotta con l'animale.

La caccia del predatore è vietata da decenni

Ma i coccodrilli non cacciano solo gli uomini. Anche gli uomini cacciano i coccodrilli. La sua carne è considerata una prelibatezza e la sua pelle è usata per fare borse, cinture e stivali costosi. Secondo il WWF, in passato, molte specie sono state cacciate così pesantemente che hanno rischiato di estinguersi.

Alla fine degli anni '90, l'Indonesia ha vietato la caccia al coccodrillo su larga scala, grazie alla quale la popolazione si è ripresa in molti luoghi. Ma non dappertutto: sull'isola principale di Giava, densamente popolata, i coccodrilli d'acqua salata sono praticamente estinti a causa dell'ampia distruzione del loro habitat e da anni di caccia.

Mancano i sistemi d'allarme

Invece in molte altre isole gli animali corazzati restano un problema enorme. A differenza di altri Paesi - come l'Australia, dove le zone di esclusione e i sistemi di allerta aiutano a ridurre al minimo i conflitti tra coccodrilli ed esseri umani - in Indonesia non esistono misure di protezione di questo tipo.

Allo stesso tempo, i fiumi e il mare rappresentano il sostentamento di molti indonesiani e sono parte integrante della vita quotidiana. L'esperto Hamidy afferma: «Dobbiamo trovare il modo di coesistere riducendo al minimo i rischi per entrambi». Ma come questo possa essere fatto è ancora discutibile.