Francia In Normandia crolla parte di una scogliera davanti agli occhi dei turisti, ecco il video

ai-scrape

28.8.2025 - 21:49

Di recente una scogliera a Saint-Martin-aux-Buneaux in Normandia è crollata. La frana riaccende le preoccupazioni per l'erosione delle coste. Ecco il video.

Alessia Moneghini

28.08.2025, 21:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 22 agosto una parte della scogliera è crollata nella località di Petites Dalles, nel comune di Saint-Martin-aux-Buneaux, in Normandia.
  • La frana è stata immortalata in un video da un passante.
  • Il crollo riaccende la crescente preoccupazione per l'erosione delle coste.
Mostra di più

Un passante ha catturato in un video il drammatico momento in cui una sezione della scogliera è crollata su una spiaggia in Normandia, nel nord della Francia.

Come riporta «RaiNews», citando i media francesi, l'incidente avvenuto venerdì 22 agosto non ha provocato feriti.

L'evento si è verificato nella località di Petites Dalles, nel comune di Saint-Martin-aux-Buneaux, evidenziando la vulnerabilità delle aree costiere della regione. Negli ultimi anni, le frane sono diventate sempre più comuni, con una media di circa 60 crolli all'anno.

Questo episodio sottolinea la crescente preoccupazione per l'erosione costiera, un fenomeno che continua a minacciare le comunità locali e il loro ambiente naturale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

