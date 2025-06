Piogge monsoniche in Pakistan Keystone

Almeno 45 persone sono morte e altre 68 sono rimaste ferite in incidenti legati alle piogge in Pakistan dal 26 giugno scorso, mentre il Paese è alle prese con un'ondata monsonica in corso.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato oggi l'autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma). Ventuno vittime si sono registrate nel Khyber Pakhtunkhwa, 13 nel Punjab, sette nel Sindh e quattro nel Belucistan. Il Punjab ha registrato il numero più alto di feriti: 39.

Le forti piogge e le inondazioni improvvise hanno inoltre danneggiato 89 case e hanno causato la morte di 55 capi di bestiame.

L'autorità Ndma ha emesso diversi avvisi di allerta, avvertendo di piogge diffuse, vento e temporali, con forti precipitazioni isolate previste in alcune parti del Paese dal 29 giugno al 5 luglio.