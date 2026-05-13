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Ecco perché In questa popolare meta turistica italiana potrebbero arrivare restrizioni per i ciclisti

Dominik Müller

13.5.2026

Il Lago di Garda è una meta turistica molto popolare (foto d'archivio).
Il Lago di Garda è una meta turistica molto popolare (foto d'archivio).
Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Sul Lago di Garda si sta intensificando il dibattito sulle possibili restrizioni per i ciclisti. Lo sfondo è il crescente numero di conflitti sulle trafficate strade lacustri.

Lea Oetiker

13.05.2026, 11:59

Hai fretta? blue News riassume per te

  • È in corso un dibattito sulle limitazioni per i ciclisti sul Lago di Garda.
  • Il motivo è l'aumento dei conflitti sulle strade del lungolago.
  • Inoltre, un oggetto misterioso sul fondo del lago sta attirando l'attenzione.
Mostra di più

Il dibattito su un possibile divieto di circolazione per i ciclisti sul Lago di Garda sta entrando nel vivo. Il sindaco di Torri del Benaco, Adelia Zeni, chiede di limitare la circolazione delle due ruote su alcuni tratti del lungolago.

Ciò è dovuto ai crescenti conflitti tra cicloturisti, pedoni e traffico automobilistico.

Il cicloturismo è aumentato in modo significativo dopo la pandemia e questo, secondo le autorità locali, ha portato a situazioni di pericolo lungo il trafficato percorso, come riportato da «Münster Aktuell».

Mentre alcuni comuni hanno già risposto con limiti di velocità e divieti temporanei, le richieste di restrizioni complete sono state accolte con critiche.

Le associazioni turistiche e le organizzazioni ciclistiche chiedono invece un ampliamento delle infrastrutture, ad esempio con piste ciclabili separate e una migliore gestione del traffico.

Il quotidiano mette in guardia dalle perdite economiche se il Lago di Garda dovesse perdere la sua attrattiva come destinazione per i cicloturisti. Con oltre 27 milioni di visitatori all'anno, la regione è una delle destinazioni turistiche più frequentate d'Europa.

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Misterioso ritrovamento nel bacino d'acqua

Il Lago di Garda sta attualmente attirando l'attenzione a causa di un misterioso ritrovamento: un grande oggetto non ancora identificato è stato scoperto a diverse centinaia di metri di profondità.

I risultati ufficiali non sono ancora stati resi noti, ma le prime ipotesi vanno da un relitto storico a formazioni geologiche.

La decisione finale su eventuali divieti di circolazione è prevista per la fine dell'estate 2026.

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