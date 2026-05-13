Il dibattito su un possibile divieto di circolazione per i ciclisti sul Lago di Garda sta entrando nel vivo. Il sindaco di Torri del Benaco, Adelia Zeni, chiede di limitare la circolazione delle due ruote su alcuni tratti del lungolago.
Ciò è dovuto ai crescenti conflitti tra cicloturisti, pedoni e traffico automobilistico.
Il cicloturismo è aumentato in modo significativo dopo la pandemia e questo, secondo le autorità locali, ha portato a situazioni di pericolo lungo il trafficato percorso, come riportato da «Münster Aktuell».
Mentre alcuni comuni hanno già risposto con limiti di velocità e divieti temporanei, le richieste di restrizioni complete sono state accolte con critiche.
Le associazioni turistiche e le organizzazioni ciclistiche chiedono invece un ampliamento delle infrastrutture, ad esempio con piste ciclabili separate e una migliore gestione del traffico.
Il quotidiano mette in guardia dalle perdite economiche se il Lago di Garda dovesse perdere la sua attrattiva come destinazione per i cicloturisti. Con oltre 27 milioni di visitatori all'anno, la regione è una delle destinazioni turistiche più frequentate d'Europa.