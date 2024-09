In questi Paesi non è consentito portare plastica, ecco cosa si rischia

Gli oceani e le spiagge del mondo sono da tempo pieni di plastica: è ora di fare qualcosa. Mike_Nelson/epa/dpa

Spesso vengono utilizzati per metterci le scarpe o i vestiti sporchi: sono molti i motivi per cui le persone si portano dietro dei sacchetti di plastica quando viaggiano. In alcuni Paesi, però, questi oggetti super inquinanti sono vietati da tempo e portarseli dietro può diventare molto costoso...

vab vab

Hai fretta? blue News riassume per te Se quando viaggiate siete abituati a portare con voi dei sacchetti di plastica, magari per metterci le scarpe o i vestiti sporchi, in alcune destinazioni dovete fare molta attenzione.

In Tanzania e Ruanda, ad esempio, l'importazione di sacchetti di plastica è assolutamente vietata.

La mancata osservanza della legge può comportare non solo la confisca in dogana, ma anche multe elevate. Mostra di più

È ormai noto a tutti che purtroppo gli oceani e le spiagge del mondo sono pieni di plastica. E quindi, per affrontare il problema, sono state emanate nuove leggi, usate delle particolari tecnologie e introdotti nuovi concetti.

Questo vale anche per l'Unione Europea, dove dal luglio 2021 è stata vietata tutta una serie di prodotti in plastica monouso. Da allora, non vengono più venduti - ad esempio - piatti, cannucce e cotton fioc di plastica monouso, così come imballaggi per alimenti e tazze di polistirolo.

La Germania ha fatto un ulteriore passo avanti nel 2022: da allora i sacchetti di plastica per la spesa sono vietati nei negozi.

Mentre in Europa si sono verificati importanti cambiamenti, ma solo negli ultimi anni, alcuni Paesi sono già da tempo un passo avanti. In Africa, in particolare, il problema è stato affrontato drasticamente da tempo.

Ma vietare la plastica monouso aiuta davvero a risolvere il problema? Questa è la grande domanda che sorge spontanea. La raccolta differenziata e un sofisticato sistema di riciclaggio sono certamente altri elementi importanti per garantire che il nostro pianeta non affondi completamente in questo materiale super inquinante.

I Paesi africano sono dei pionieri nel campo

Il Ruanda è un grande pioniere quando si tratta di bandire la plastica. Dal 2008, infatti, sono vietati i sacchetti e gli imballaggi fatti di questo materiale, che quindi sono scomparsi dalla vita quotidiana dei residenti.

Da allora, non possono più venire prodotti o venduti e non è nemmeno più consentito possederli. Chiunque porti sacchetti di plastica nel proprio bagaglio deve quindi consegnarli alla dogana se viene sorpreso. E chi non rispetta la legge può incorrere in multe o addirittura in dodici mesi di carcere.

L'ultimo sabato di ogni mese, inoltre, l'intero Paese si ripulisce. I negozi vengono chiusi e i volontari raccolgono i rifiuti o piantano alberi.

Altri paesi africani seguono l'esempio

Il Kenya ha preso a modello il Ruanda e dal giugno 2017 ha anch'esso vietato i sacchetti di plastica monouso. Prima dell'introduzione di quella che è probabilmente la legge più severa al mondo contro questi oggetti, nei supermercati del Paese venivano distribuiti ogni anno circa 100 milioni di sacchetti, che poi intasavano i sistemi fognari e mettevano a rischio l'acqua potabile.

I trasgressori della legge possono aspettarsi una multa fino a 40.000 dollari. Oppure possono incorrere in una pena detentiva fino a quattro anni.

Anche in Uganda, Botswana e Tanzania è in vigore un severo divieto sulle borse di plastica. In Tanzania da giugno 2019 è anche illegale importarne. Le violazioni possono comportare multe severe.

Una breve panoramica

In totale, oltre 70 Paesi in tutto il mondo hanno vietato i sacchetti di plastica o la plastica monouso e/o la loro importazione. Di seguito ne riportiamo un piccolo estratto.

In Europa questi includono: Paesi dell'UE (Italia, Francia, Romania e Maiorca)

Monaco Mostra di più

In Africa: Marocco

Tunisia

Mauritania

Senegal

Nigeria

Botswana

Mozambico

Tanzania

Ruanda

Uganda

Kenya

Mauritius

Seychellen Mostra di più

In Asia: India

Sri Lanka

Bangladesh

Bali (Indonesia)

Cina

Corea del Sud Mostra di più

In Oceania: Australia

Nuova Zelanda

Vanuatu Mostra di più

In Nordamerica: Hawaii (USA)

California (USA)

Alaska (USA)

Città del Messico (Messico)

Giamaica

Barbados

Belize

Costa Rica

Panama

Repubblica Domenicana

Grenada

Bahamas Mostra di più