Sul Gemello del BreithornMessi in salvo due alpinisti dopo una notte a 4000 metri sul Monte Rosa
SDA
22.8.2025 - 09:24
Dopo una notte trascorsa a 4000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa al confine tra Italia e Svizzera, due alpinisti tedeschi sono stati messi in salvo all'alba di oggi dal Soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle.
Keystone-SDA
Trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone.
I due erano rimasti bloccati ieri durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata. Il recupero in elicottero era risultato impossibile a causa del maltempo.
Era stato tentato anche un avvicinamento a piedi, ma le guide alpine si erano dovute fermare per il pericolo valanghe. L'operatore della centrale unica di soccorso aveva consigliato loro di trovare riparo in attesa di un miglioramento della situazione.