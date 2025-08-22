  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sul Gemello del Breithorn Messi in salvo due alpinisti dopo una notte a 4000 metri sul Monte Rosa

SDA

22.8.2025 - 09:24

Le cause dell'incidente sul Breithorn sono ancora sconosciute.
Le cause dell'incidente sul Breithorn sono ancora sconosciute.
Kantonspolizei Wallis

Dopo una notte trascorsa a 4000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa al confine tra Italia e Svizzera, due alpinisti tedeschi sono stati messi in salvo all'alba di oggi dal Soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. 

Keystone-SDA

22.08.2025, 09:24

Trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone.

I due erano rimasti bloccati ieri durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata. Il recupero in elicottero era risultato impossibile a causa del maltempo.

Era stato tentato anche un avvicinamento a piedi, ma le guide alpine si erano dovute fermare per il pericolo valanghe. L'operatore della centrale unica di soccorso aveva consigliato loro di trovare riparo in attesa di un miglioramento della situazione.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Rösti lavora a una nuova tassa sulle auto: ecco gli automobilisti che ne saranno colpiti
Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

Altre notizie

Ecco però cosa rischia. Turista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

Ecco però cosa rischiaTurista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

A marzo 2026. Philippe Lazzarini lascerà l'UNRWA

A marzo 2026Philippe Lazzarini lascerà l'UNRWA

Thailandia. L'ex premier Thaksin Shinawatra assolto dall'accusa di lesa maestà

ThailandiaL'ex premier Thaksin Shinawatra assolto dall'accusa di lesa maestà