Pioggia torrenziale in Sicilia che travolge auto e le getta nel mare x.com/volcaholic

In estate la Sicilia ha sofferto ancora di un caldo estremo. Adesso piove così forte che le auto vengono trascinate in mare. I vigili del fuoco sono in costante azione.

tafi / SDA Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Da giorni la Sicilia è colpita da forti piogge.

Molte strade si stanno trasformando in fiumi impetuosi.

Le masse d'acqua trascinano ripetutamente le auto in mare. Mostra di più

Diverse auto sono state travolte in mare sull'isola italiana a causa delle forti piogge. I veicoli sono stati spazzati via dalle masse d'acqua vicino al comune di Riposto, sulla costa orientale della Sicilia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti: le auto erano parcheggiate in strada. La Sicilia è colpita da piogge persistenti, compresi forti acquazzoni, da diversi giorni.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte per evacuare le persone dalle loro case e metterle in sicurezza. In un quartiere di Riposto, sono riusciti a far uscire in tempo quattro residenti da un appartamento al piano terra già allagato.

🚨 Catania, Sicily - Italy 🇮🇹



A river of water and mud floods streets, homes, and shops



The population is once again on its knees



Between volcanic ash and torrential rains, the people of Catania show incredible patience and resilience pic.twitter.com/U1kHth8Kvt — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 13, 2024

In diverse occasioni, i servizi di emergenza hanno soccorso automobilisti che non erano in grado di uscire dai loro veicoli. Anche i video amatoriali hanno mostrato veicoli quasi completamente sommersi dal fango.

Numerosi fiumi dell'isola, che ospita quasi cinque milioni di abitanti, hanno rotto gli argini. In molti punti l'acqua ha attraversato le strade ad alta velocità.

In Italia si sono già verificate diverse tempeste negli ultimi mesi, in particolare nelle regioni settentrionali come l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Al contrario il sud del Paese e la Sicilia hanno sofferto di un caldo estremo durante l'estate.