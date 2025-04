Al Bioparc Fuengirola, in provincia di Malaga, è nato un cucciolo di tapiro malese (Acrocodia indica). La nascita, prima assoluta in Spagna, rappresenta un incredibile passo avanti nella conservazione di una specie minacciata dalla perdita del suo habitat naturale.

Un evento straordinario si è verificato al Bioparc Fuengirola, come riporta «RaiNews»: la nascita di un cucciolo di tapiro malese (Acrocodia indica), una specie in pericolo di estinzione.

Questo è il primo caso registrato in Spagna, segnando un significativo traguardo negli sforzi di conservazione.

Dopo una gestazione di circa 13 mesi, il piccolo è venuto alla luce nelle prime ore di sabato, catturato dalle telecamere interne del parco.

La mamma Rawa e il suo bebè sono al momento in quarantena, sotto l'attenta supervisione di un team dedicato, come ha riferito Javier Vicent, responsabile della struttura, all'agenzia Reuters.

Questa nascita è una delle sole 25 avvenute negli zoo di tutto il mondo nell'ultimo decennio, e la prima in assoluto in Spagna, ha spiegato Vicent.

La popolazione mondiale di tapiri malesi è stimata in meno di 2'500 individui, principalmente a causa della distruzione del loro habitat naturale.

Al momento, il sesso e il peso del neonato non sono stati ancora determinati. Il parco ha in programma di lanciare un sondaggio sui social media per scegliere un nome per il cucciolo.

