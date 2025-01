Gli utenti devono specificare il tipo di infrazione commessa e scattare una foto alla vettura. KEYSTONE

Una nuova app svedese propone un sistema di giustizia partecipativa, premiando le persone che fotografano coloro che trasgrediscono al codice della strada.

Antonio Fontana

Specialmente per chi vive tutti i giorni il caos della vita urbana, imbattersi per le strade nelle auto parcheggiate in maniera irregolare fa parte della quotidianità. Talvolta, queste vetture possono anche causare disagi nella circolazione.

Scout Park, un'app sviluppata e utilizzabile in Svezia, promette di affrontare questo problema con una soluzione innovativa: chiunque segnali una trasgressione del codice della strada riceverà una remunerazione in denaro.

Segnalazioni in quattro passi

Come riporta Worldy, l'applicazione è disponibile per chiunque abbia almeno 16 anni, un numero di cellulare e un codice fiscale svedese.

Dopo la registrazione, gli utenti possono accedere a istruzioni dettagliate sulle regole stradali specifiche di ogni area. Una volta consultate le norme, si può segnalare chi le infrange.

Il processo è quindi molto semplice: si seleziona un'area, si leggono le regole locali, si scatta una foto dell'auto in sosta irregolare, includendo la targa, e si carica l'immagine.

Giustizia partecipativa

Il sistema è progettato per garantire precisione, come si legge sul portale Worldy. Gli utenti devono specificare la violazione, che può includere parcheggio non autorizzato, mancanza di disco orario o permessi. Se la segnalazione sarà giudicata valida, l'utente riceve 50 corone svedesi, circa 4 franchi.

Erik Englund, amministratore delegato di Scout Park, descrive l'app come un esempio di giustizia partecipativa tecnologica: «Stiamo trasformando gli smartphone in strumenti di lavoro a cottimo, permettendo agli utenti di contribuire attivamente al miglioramento delle città».

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.