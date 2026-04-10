Cariche di sabbia del Sahara, le precipitazioni vengono talvolta definite «piogge di sangue». KEYSTONE

Negli ultimi giorni ha fatto caldo in Svizzera, anche troppo caldo per questo periodo. Ma il sole lascerà il posto alle nuvole, cariche di sabbia del Sahara, già da sabato sera, prima che domenica arrivi la pioggia e le temperature scendano di nuovo sotto i 20 gradi.

Quando il cielo è carico di polvere sahariana e inizia a piovere, l'acqua si colora: questo fenomeno viene talvolta chiamato «pioggia di sangue».

Anche se è più innocua di quanto suggerisca il nome, questa pioggia gialla o ocra potrebbe verificarsi domenica, lasciando un ricordo del suo passaggio sulle nostre carrozzerie.

È meglio approfittare della giornata di sabato

Bisogna quindi approfittare del bel tempo di sabato. Per il primo giorno del fine settimana, MeteoSvizzera prevede molto sole, con qualche chiazza di grigio al mattino presto lungo i fiumi dell'Altopiano.

Nel pomeriggio, qualche nube cumuliforme spunterà sulle montagne, prima dell'arrivo di veli nuvolosi da ovest.

I banchi nuvolosi aumenteranno bruscamente in serata e nella notte di sabato. «Un po' di polvere sahariana renderà l'atmosfera a tratti un po' lattiginosa», aggiunge MeteoSvizzera. I temporali potrebbero già scoppiare a nord delle Alpi.

Le temperature precipiteranno

Domenica la temperatura non supererà i 12 gradi in pianura e i 18 gradi nel Vallese. Le «piogge di sangue» sono attese soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata, e laveranno via la polvere del Sahara che finora è rimasta sospesa nell'aria.

Lunedì e martedì il tempo continuerà a essere piovoso. La temperatura media all'inizio della prossima settimana sarà compresa tra 10 e 13 gradi, e sarà un po' più mite nel Vallese.

E a sud delle Alpi?

Anche a sud delle Alpi MeteoSvizzera prevede che i banchi nuvolosi cominceranno ad accumularsi già nella mattinata di sabato, anche se il tempo resterà abbastanza soleggiato durante la giornata. La temperatura massima in Ticino sarà ancora sui 22 gradi.

I primi rovesci al Sud saranno possibili a partire dalla serata di domenica, dopo una giornata variabilmente soleggiata, in cui la colonnina di mercurio toccherà ancora i 18 gradi.

Lunedì sarà probabilmente coperto con alcune precipitazioni. Le temperature scenderanno un po' di più con massime sui 15 gradi. Il cattivo tempo durerà poco: martedì sarà di nuovo più asciutto e in parte soleggiato, con temperature già più miti.