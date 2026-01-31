Sempre più spesso le persone cadono vittime di criminali al telefono. Symbolbild: Roland Weihrauch/dpa

Sempre più spesso i truffatori telefonici si spacciano per funzionari di banca o personale sanitario. E con successo: solo la scorsa settimana nel Canton Vaud si son contate perdite per un totale di 73'000 franchi.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La Polizia cantonale vodese ha registrato un aumento delle truffe telefoniche.

I malintenzionati si spacciano sempre più spesso per funzionari di banca o personale sanitario.

Le forze dell'ordine raccomandano queste misure di protezione. Mostra di più

La scorsa settimana la Polizia cantonale vodese ha registrato 24 truffe telefoniche, come riporta in un comunicato stampa. Nella metà dei casi si è trattato di tentativi falliti, ma la perdita totale ammonta a 73'000 franchi, con una vittima di Losanna che è stata truffata per 43'000 franchi.

Dopo una fase di calma fino alla fine del 2025, nelle ultime settimane il numero di truffe telefoniche è tornato a salire. Secondo la polizia vodese, anche negli altri cantoni si è registrato un aumento simile.

Inoltre, gli autori sembrano aver adattato il loro modus operandi: non si spacciano più principalmente per poliziotti, ma sempre più spesso anche per funzionari di banca o personale sanitario. I truffatori si rivolgono soprattutto alle persone anziane come potenziali vittime.

Il numero totale di casi di truffe telefoniche segnalati alla polizia vodese nel 2025 è stato di 925 e gli autori hanno avuto successo in 257 casi. Nel 2024, il numero totale era ancora significativamente inferiore: 369 con 140 reati riusciti.

Ecco come comportarsi Gestire i dati online: i truffatori utilizzano le informazioni contenute negli elenchi telefonici elettronici che riportano il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono fisso delle potenziali vittime.

La polizia raccomanda ai familiari e alle persone care di persone anziane che vivono da sole di offrirsi di aiutarle a gestire i loro affari bancari.

La polizia ricorda di non recarsi mai da privati per confiscare carte bancarie o oggetti di valore.

Non fornire mai dati personali o informazioni bancarie a nessuno per telefono.

Non consegnare mai la carta di credito (anche se non è stata tagliata), il codice PIN o oggetti di valore a sconosciuti.

Riagganciare il telefono in caso di dubbi sull'identità del chiamante.

Non utilizzate mai la funzione di ricomposizione del numero per richiamare.

In caso di dubbio, contattate la polizia.

Informate le persone intorno a voi di questa truffa. Mostra di più

Se vivete in Ticino, potete trovare ulteriori informazioni sulla truffa del falso funzionario di banca sul sito web della Polizia cantonale ticinese, cliccando qui.