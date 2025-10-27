  1. Clienti privati
Medicina In Svizzera in 20 anni raddoppiano gli ictus, ma si  dimezzano il numero dei morti. Ecco perché

SDA

27.10.2025 - 10:34

In Svizzera, l'ictus cerebrale è la più frequente causa di disabilità acquisita. (foto simbolica)
In Svizzera, l'ictus cerebrale è la più frequente causa di disabilità acquisita. (foto simbolica)
Keystone

In Svizzera oggi si contano solo la metà dei decessi causati da ictus rispetto a vent'anni fa. Lo afferma la Fondazione Svizzera di Cardiologia rivelando i dati di un nuovo studio nazionale pubblicato sulla rivista specializzata International Journal of Epidemiology.

Keystone-SDA

27.10.2025, 10:34

27.10.2025, 10:44

Stando alla Fondazione – che intende richiamare l'attenzione su questo tema in occasione della Giornata mondiale dell'ictus cerebrale, che cade il 29 ottobre – tra il 2004 e il 2017, il tasso di mortalità nell'intera Confederazione è sceso sensibilmente: da 77,5 a 38,5 casi ogni 100'000 abitanti tra le donne e da 56,1 a 27,2 tra le persone di sesso maschile.

Allo stesso tempo, però, il numero di eventi diagnosticati è aumentato in modo significativo, da circa 14'000 nel 2004 a oltre 26'000 nel 2017.

Le ragioni di quest'evoluzione

Un incremento dovuto principalmente ai progressi nella diagnosi e nel riconoscimento dei casi.

Anche il tasso di letalità dei singoli episodi, ossia la percentuale di pazienti colpiti che muoiono a causa di un ictus, si è dimezzato: dal 22,7% al 10,5%.

La maggiore consapevolezza tra la popolazione permette a un numero crescente di persone di ricevere cure tempestive, spiega la Fondazione.

Si salvano più vite, ecco come

Inoltre, l'incremento degli standard terapeutici nei centri specializzati – i cosiddetti Stroke Center, uno dei quali situato presso l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) – contribuisce a salvare molte vite.

Secondo la promotrice dello studio, Susanne Wegener, primaria presso la Clinica di Neurologia dell'Ospedale universitario di Zurigo, i risultati dimostrano chiaramente che gli investimenti nella prevenzione e nella medicina dell'ictus effettuati nel corso dell'ultimo ventennio hanno dato i loro frutti.

Nonostante i progressi fatti sin qui, l'ictus cerebrale resta la più frequente causa di disabilità acquisita in Svizzera.

L'ictus resta la terza causa di decesso in Svizzera

Dopo le malattie cardiache e quelle tumorali rappresenta la terza causa di morte nella Confederazione ed è un importante fattore di rischio di demenza, mette in guardia la Fondazione Svizzera di Cardiologia, la quale ricorda che oltre il 50% dei casi registrati sarebbe evitabile, semplicemente attenendosi ad uno stile di vita sano e seguendo una corretta prevenzione.

Affinché in futuro un numero maggiore di persone colpite possa evitare un destino gravoso, è necessario aumentare il livello di conoscenza della popolazione sui sintomi dell'ictus cerebrale, sottolinea Marcel Arnold, vicepresidente della Fondazione e direttore dello Stroke Center dell'Inselspital di Berna.

Quali sono i principali sintomi di un ictus?

I principali sintomi di un ictus cerebrale si manifestano sotto forma di improvvise paralisi del viso e degli arti, ma comprendono anche difficoltà di espressione (disturbi del linguaggio) oppure disturbi della sensibilità o debolezza, per lo più solo su un lato del corpo.

Qualora si dovesse manifestare uno di questi sintomi si consiglia di chiamare immediatamente il numero di emergenza 144.

«Ho perso la mia identità». Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché

«Ho perso la mia identità»Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché

