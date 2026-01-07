La Svizzere potrebbe rivedere le sue norme antincendio dopo l'inferno che si è scatenato nel bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno. KEYSTONE

Dopo l'inferno scatenatosi la notte di Capodanno a Crans-Montana non si discute solo delle cause dell'incendio, ma anche di un progetto di riforma che quasi nessuno conosceva: la Svizzera aveva infatti in programma di rivedere le sue norme di sicurezza in materia di roghi.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati (AICA) stava rivedendo le norme di sicurezza antincendio della Svizzera, che intendeva applicare a partire dal 2027.

Si stava discutendo di una maggiore responsabilità personale, di possibili perizie private invece che di ispezioni da parte delle autorità e di requisiti più flessibili per le vie di fuga in alcuni casi.

L'esperto di sicurezza antincendio Gregor Plett ha però messo in guardia sulla «SRF» da «più mercato, meno Stato», mentre i responsabili del progetto avevano sottolineato che la sicurezza non sarebbe ridotta, ma piuttosto progettata sulla base del rischio. Mostra di più

L'inferno di Crans-Montana ha acceso un dibattito pubblico che finora era rimasto confinato agli addetti ai lavori: la Svizzera si trova infatti nel pieno di una revisione complessiva delle norme di sicurezza antincendio, oggi più attuale che mai.

Come riportato dalla «SRF», le norme di sicurezza antincendio del nostro Paese sono regolate a livello nazionale: le disposizioni si applicano in tutta la Confederazione e sono coordinate dalle compagnie cantonali di assicurazione antincendio. Queste erano in fase di revisione e le nuove norme dovevano entrare in vigore nel 2027.

Si trattava di un allentamento delle norme di protezione, che però ora è chiaramente stato accantonato, come ha riferito lunedì a «Keystone-ATS» Rolf Meier, responsabile della comunicazione dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione (AICA).

Quest'ultima, come riferito anche dal «Blick», aveva presentato un progetto completo per la consultazione, che era in corso da metà settembre. Secondo il portale svizzero tedesco, il pacchetto comprendeva quasi 500 pagine e l'attuazione sarebbe stata di competenza dei cantoni e dei comuni.

La revisione si concentrava su proporzionalità, deregolamentazione e maggiore responsabilità personale. Sembrava una modernizzazione tecnica, ma ha suscitato immediatamente molti dubbi dopo il grave incendio in Vallese.

«Concetti personalizzati» e un «sistema più flessibile»

Isabel Engels, docente di protezione antincendio presso l'Università di Scienze Applicate di Berna e responsabile dell'audit, aveva descritto l'approccio come un cambiamento di rotta.

La professoressa aveva affermato: «Ci stiamo allontanando dal principio della massimizzazione della sicurezza». Invece di «di più è più sicuro», le misure dovrebbero essere selezionate su un principio più basato sul rischio, cioè a seconda del pericolo specifico.

Allo stesso tempo, i responsabili avevano negato che questo riduca la sicurezza. Secondo il «Blick», Engels sottolinea che il sistema sarebbe diventato più flessibile e avrebbe consentito «concetti su misura» che riflettono il rischio effettivo, con l'obiettivo di soddisfare la sicurezza che la società si aspetta.

Uno dei punti politicamente più sensibili era però la questione di chi avrebbe controllato il sistema in futuro. Gregor Plett, capo del Dipartimento di sicurezza e protezione antincendio di Basilea Città, aveva espresso un aperto scetticismo alla «SRF»: «La tendenza (...) è effettivamente quella di trasferire ancora più responsabilità ai proprietari».

Più responsabilità per gli operatori?

E aveva aggiunto: «Se ora pensassi che la sicurezza antincendio sarà eliminata e non sarà più regolamentata dalle autorità, avrei grosse difficoltà ad accettarlo». Sulla «SRF» Plett mette in guardia anche dal meccanismo che avrebbe automaticamente un effetto più forte: la pressione del mercato.

Il portale svizzero tedesco scrive anche che per alcune categorie di edifici le ispezioni ufficiali avrebbero potuto essere sostituite da perizie private. Plett ritiene che ciò sia particolarmente critico nei cantoni senza assicurazione cantonale degli edifici e senza assicurazione obbligatoria, come ad esempio il Vallese.

Oltre alle ispezioni, si sarebbe trattato anche di adeguamenti tecnici individuali. Il «Blick» riferisce che le norme avrebbero potuto consentire in alcuni casi vie di fuga più lunghe o requisiti semplificati per i componenti infiammabili.

«Inside Paradeplatz» lo ha messo ancora più in evidenza: nella bozza che era in revisione si parlava di vie di fuga più lunghe, «100 invece di 50 metri». Il giornale zurighese aveva citato anche che in alcuni settori sarebbero potute essere omesse le approvazioni e le ispezioni da parte dell'AICA e si sarebbe potuto porre maggiore enfasi sulla responsabilità individuale.

Tutto fermo e in fase di elaborazione

Come detto, si trattava di un allentamento delle norme di protezione antincendio, che però ora è stato accantonato.

Le iniziative di liberalizzazione sono quindi attualmente sospese e un nuovo programma è in fase di elaborazione, ha precisato il responsabile della comunicazione dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione (AICA).

Non è comunque ancora chiaro se nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana, dove a Capodanno è scoppiato un incendio che ha causato 40 morti e 116 feriti, siano state rispettate le prescrizioni di protezione antincendio attualmente in vigore in Svizzera.