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Meteo In Svizzera torna l'inverno: pioggia, vento e neve anche fino in pianura

Samuel Walder

24.3.2026

Rispetto agli anni precedenti, non solo cade meno neve, ma si scioglie anche più velocemente (foto d'archivio).
Rispetto agli anni precedenti, non solo cade meno neve, ma si scioglie anche più velocemente (foto d'archivio).
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Questa settimana è iniziata con un tempo mite e soleggiato in Svizzera, ma da mercoledì si assiste a una drastica inversione di tendenza. Un fronte freddo porta tempeste, pioggia e persino neve in pianura.

Samuel Walder

24.03.2026, 17:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La settimana è iniziata in modo mite e prevalentemente piacevole in Svizzera, con tanto sole martedì e temperature fino a 18 gradi.
  • Da mercoledì, un fronte freddo porterà temporali, pioggia e un netto calo delle temperature, con neve fino in pianura.
  • Sulle Alpi cadrà fino a un metro di neve fresca, con un maggiore rischio di valanghe, mentre il sud rimarrà più soleggiato grazie al favonio.
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La nuova settimana è iniziata in modo relativamente piacevole in Svizzera. Come scrive il meteorologo Roger Perret nel blog di MeteoNews, lunedì è aumentata l'influenza dell'alta pressione atlantica.

Ma i cieli non sono stati completamente privi di nuvole: mentre il sole è apparso più frequentemente a ovest, l'est e le Prealpi hanno iniziato con nuvole più dense.

Martedì la primavera ha mostrato il suo lato più amichevole. Dopo che la nebbia si è diradata, il sole splendeva ampiamente, con solo occasionali nuvole di passaggio.

Le temperature sono salite fino a 14-18 gradi e la linea dei zero gradi è salita a oltre 2'000 metri. Il vento è rimasto leggero: condizioni perfette per una mite giornata primaverile.

Un fronte freddo porta temporali e pioggia

Ma il tempo idilliaco non dura a lungo. Mercoledì si verificherà una brusca inversione di tendenza: un fronte freddo proveniente dal sistema di bassa pressione Livia colpirà la Svizzera.

La giornata inizierà in modo piacevole, ma già a metà mattina si addenseranno le nubi. Verso mezzogiorno comincerà a piovere nel Giura e nella Svizzera nordoccidentale, e la pioggia sarà accompagnata da forti venti provenienti da Occidente.

Nel pomeriggio si scatenerà la tempesta: sono possibili raffiche da 60 a 80 km/h in pianura e anche oltre 100 km/h in montagna. Con il fronte entrerà aria molto più fredda. Il limite delle nevicate scenderà a circa 500 metri entro la sera.

Potranno verificarsi anche nevicate isolate in pianura.
Potranno verificarsi anche nevicate isolate in pianura.
MeteoNews

Neve, nevischio e solo 5 gradi

Giovedì il tempo mostrerà il suo lato più duro. Nubi spesse domineranno al nord, con ripetute nevicate, nevischio e rovesci. Potrà anche diventare brevemente bianco in pianura.

Le temperature scenderanno a soli 3-5 gradi, più di 10 gradi in meno rispetto a martedì. Inoltre soffieranno raffiche di vento da nord-ovest a ovest.

Al sud la situazione rimarrà molto più favorevole grazie al favonio settentrionale: tanto sole e temperature più miti.

Molta neve fresca in montagna

Sulle Alpi si attendono invece intense nevicate. Da mercoledì a mezzogiorno e fino a venerdì mattina, in alcune località potranno cadere oltre 50 centimetri di neve fresca, localmente anche un metro.

Anche se il manto nevoso si assesterà un po', la situazione rimarrà precaria: sono possibili grandi quantità di neve fresca a quote comprese tra i 2'000 e i 2'500 metri. Insieme ai forti venti, il rischio di valanghe aumenterà notevolmente.

Fine settimana freddo al nord, sole al sud

Anche dopo l'improvviso cambiamento, il nord rimarrà instabile. Da venerdì a lunedì, una fredda situazione settentrionale porterà tempo variabile con temperature a una cifra e poco sole.

La situazione è ben diversa al sud, dove un flusso settentrionale porterà spesso condizioni soleggiate e molto più miti.

In breve: la primavera si prende una pausa e l'inverno fa il suo ritorno. Ma il suo ritorno è breve. A partire dal 31 marzo, le temperature dovrebbero tornare a salire fino a 15 gradi.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

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