In Svizzera torna l'inverno: pioggia, vento e neve anche fino in pianura

Rispetto agli anni precedenti, non solo cade meno neve, ma si scioglie anche più velocemente (foto d'archivio). Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Questa settimana è iniziata con un tempo mite e soleggiato in Svizzera, ma da mercoledì si assiste a una drastica inversione di tendenza. Un fronte freddo porta tempeste, pioggia e persino neve in pianura.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La settimana è iniziata in modo mite e prevalentemente piacevole in Svizzera, con tanto sole martedì e temperature fino a 18 gradi.

Da mercoledì, un fronte freddo porterà temporali, pioggia e un netto calo delle temperature, con neve fino in pianura.

Sulle Alpi cadrà fino a un metro di neve fresca, con un maggiore rischio di valanghe, mentre il sud rimarrà più soleggiato grazie al favonio. Mostra di più

La nuova settimana è iniziata in modo relativamente piacevole in Svizzera. Come scrive il meteorologo Roger Perret nel blog di MeteoNews, lunedì è aumentata l'influenza dell'alta pressione atlantica.

Ma i cieli non sono stati completamente privi di nuvole: mentre il sole è apparso più frequentemente a ovest, l'est e le Prealpi hanno iniziato con nuvole più dense.

Martedì la primavera ha mostrato il suo lato più amichevole. Dopo che la nebbia si è diradata, il sole splendeva ampiamente, con solo occasionali nuvole di passaggio.

Le temperature sono salite fino a 14-18 gradi e la linea dei zero gradi è salita a oltre 2'000 metri. Il vento è rimasto leggero: condizioni perfette per una mite giornata primaverile.

Un fronte freddo porta temporali e pioggia

Ma il tempo idilliaco non dura a lungo. Mercoledì si verificherà una brusca inversione di tendenza: un fronte freddo proveniente dal sistema di bassa pressione Livia colpirà la Svizzera.

La giornata inizierà in modo piacevole, ma già a metà mattina si addenseranno le nubi. Verso mezzogiorno comincerà a piovere nel Giura e nella Svizzera nordoccidentale, e la pioggia sarà accompagnata da forti venti provenienti da Occidente.

Nel pomeriggio si scatenerà la tempesta: sono possibili raffiche da 60 a 80 km/h in pianura e anche oltre 100 km/h in montagna. Con il fronte entrerà aria molto più fredda. Il limite delle nevicate scenderà a circa 500 metri entro la sera.

Potranno verificarsi anche nevicate isolate in pianura. MeteoNews

Neve, nevischio e solo 5 gradi

Giovedì il tempo mostrerà il suo lato più duro. Nubi spesse domineranno al nord, con ripetute nevicate, nevischio e rovesci. Potrà anche diventare brevemente bianco in pianura.

Le temperature scenderanno a soli 3-5 gradi, più di 10 gradi in meno rispetto a martedì. Inoltre soffieranno raffiche di vento da nord-ovest a ovest.

Al sud la situazione rimarrà molto più favorevole grazie al favonio settentrionale: tanto sole e temperature più miti.

Molta neve fresca in montagna

Sulle Alpi si attendono invece intense nevicate. Da mercoledì a mezzogiorno e fino a venerdì mattina, in alcune località potranno cadere oltre 50 centimetri di neve fresca, localmente anche un metro.

Anche se il manto nevoso si assesterà un po', la situazione rimarrà precaria: sono possibili grandi quantità di neve fresca a quote comprese tra i 2'000 e i 2'500 metri. Insieme ai forti venti, il rischio di valanghe aumenterà notevolmente.

Fine settimana freddo al nord, sole al sud

Anche dopo l'improvviso cambiamento, il nord rimarrà instabile. Da venerdì a lunedì, una fredda situazione settentrionale porterà tempo variabile con temperature a una cifra e poco sole.

La situazione è ben diversa al sud, dove un flusso settentrionale porterà spesso condizioni soleggiate e molto più miti.

In breve: la primavera si prende una pausa e l'inverno fa il suo ritorno. Ma il suo ritorno è breve. A partire dal 31 marzo, le temperature dovrebbero tornare a salire fino a 15 gradi.

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