Touristen prügeln sich mit Snowboards und Ski an Tiroler Skistation Heftige Prügelei zwischen Touristen im Skigebiet: Fussballanhänger schlugen in einer Talstation in Tirol mit Snowboards und Skiern aufeinander ein. 19.03.2024

Violenta rissa di massa tra turisti in una stazione sciistica austriaca: presunti tifosi di calcio si colpiscono con snowboard e sci in Tirolo.

Hai fretta? blue News riassume per te Dei turisti hanno scatenato una rissa di massa in una stazione a valle del Tirolo, in Austria.

Un video mostra diverse persone che si picchiano con snowboard e sci, e non solo.

Secondo la polizia, si trattava di tifosi di calcio olandesi. Mostra di più

Poco prima della fine della stagione sciistica, la Zillertal austriaca (ossia la maggiore tra le valli laterali della Inntal, la valle del fiume Inn, nel Tirolo austriaco) è solitamente luogo di socializzazione e di divertimento.

Ma non è andata proprio così negli scorsi giorni alla stazione a valle del pittoresco villaggio di Gerlos: un video diventato virale mostra infatti quanto rapidamente una situazione di spasso e relax possa degenerare. Nelle immagini si vede una violenta rissa di massa scaturita tra turisti in attesa di andare sulle piste.

All'inizio due uomini cominciano a prendersi a pugni. Ben presto, però, nella lite viene coinvolta una dozzina di persone, che si batte con tutto ciò che trova in giro. Dagli snowboard agli sci, anche le grandi attrezzature vengono utilizzate nel violento alterco. Secondo la polizia, i rissosi erano probabilmente tifosi di calcio olandesi.

Secondo il rapporto della polizia, un olandese e un passante hanno riportato delle ferite di entità non specificata. I due aggressori, invece, sono stati denunciati per lesioni personali, come riporta il quotidiano austriaco «Kurier».