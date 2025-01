La Polizia cantonale turgoviese ha diffuso la foto del veicolo accidentato Keystone

Un automobilista di 40 anni è rimasto gravemente ferito e ha dovuto essere liberato dal suo veicolo dai pompieri questo pomeriggio sull'autostrada A7 nei pressi di Wigoltingen, nel canton Turgovia.

Keystone-SDA, ats SDA

Secondo un comunicato della polizia, l'uomo ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a sbattere più volte contro la barriera centrale e un palo.

Il conducente è stato trasportato in elicottero all'ospedale dalla Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega). Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte dell'indicente, viene ancora precisato nella nota.