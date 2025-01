Un negozio Ikea senza licenza è stato avvistato in un centro commerciale di Pyongyang. dprk.times/tiktok

L'ultimo centro commerciale di lusso della capitale nordcoreana Pyongyang è adornato di prodotti occidentali, tra cui anche dei mobili Ikea. Ma il gigante dell'arredamento non ha mai concessa una licenza alla Corea del Nord.

tgab Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Un centro commerciale di lusso a Pyongyang vende prodotti occidentali, tra cui mobili Ikea.

Il colosso svedese ha precisato di non aver dato alcuna autorizzazione alla vendita.

Sono in vendita anche prodotti di marchi di lusso come Mont Blanc e Gucci. Mostra di più

Un logo Ikea in un centro commerciale non sarebbe nulla di speciale. Ma questo adorna la vetrina di un centro commerciale di Pyongyang.

Il negozio presenta arredi del gigante svedese che sono noti anche nei negozi europei. Questo è un po' insolito.

Secondo la «Bild», uno studente cinese che ha visitato il centro commerciale poco prima di Natale ha caricato un video sulla piattaforma di social media Douyin. Da allora le immagini si sono diffuse sul web.

Ikea ha risposto immediatamente. Un portavoce ha spiegato che «non esistono canali di vendita Ikea autorizzati in Corea del Nord». Ciò significa che Kim Jong-un ha aperto dei falsi negozi senza autorizzazione. Il portavoce di Ikea ha poi spiegato che «saranno prese misure se necessario».

Ma come sono finiti i mobili Ikea in Corea del Nord? È possibile che fossero originariamente destinati al mercato cinese e che siano stati contrabbandati nel Paese attraverso terzi.

Più marchi di lusso in offerta

La truffa del contrabbando non è nuova. Un altro centro commerciale aveva già venduto mobili dell'azienda globale svedese nel 2018. Anche in questo caso, Ikea non aveva dato alcuna approvazione per la vendita.

E l'azienda di mobili non sembra essere l'unico produttore i cui prodotti vengono venduti in Corea del Nord senza autorizzazione.

Il centro commerciale Ryugyong, con circa 87'000 metri quadrati di superficie di vendita, ospita anche marchi di lusso come Mont Blanc e Gucci, oltre al falso negozio Ikea.

È difficile pensare che ciò avvenga con il consenso delle aziende.