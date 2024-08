Assicuratevi di essere ben informati sul Paese in cui state viaggiando... per non finire in prigione alla fine della vostra vacanza. (immagine simbolica) Immagine: Keystone/Ennio Leanza

Siete in vacanza e volete finalmente rilassarvi? Attenzione: alcune disattenzioni potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Ecco alcune delle regole più insolite nelle destinazioni di vacanza più popolari.

In vacanza, la maggior parte delle persone vuole godersi un periodo senza stress, lontano dalla vita di tutti i giorni. Per raggiungere questo obiettivo, i turisti devono assicurarsi di osservare le regole e le leggi vigenti nel Paese di destinazione.

Alcune di queste sono intuibili, altre sono strane e richiedono una ricerca adeguata. L'inosservanza di tali norme può comportare gravi sanzioni.

Telo da mare su una spiaggia sabbiosa

La Pelosa in Sardegna: qui i turisti usano stuoie da spiaggia al posto degli asciugamani. Immagine: IMAGO/imagebroker

Chi in vacanza ama mettersi comodo con un grande telo da mare sulla sabbia rischia di trovarsi nei guai sulla famosa spiaggia La Pelosa in Sardegna. Non è infatti consentito stendere gli asciugamani direttamente sulla sabbia.

Il motivo è che si perde troppa risorsa granulosa. Per questo esistono stuoie di paglia o lettini su cui stendere il telo da mare.

Abbigliamento mimetico

Si spera che non stia andando ai Caraibi: un uomo con una giacca mimetica colorata. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Esistono restrizioni legate al vestiario per i viaggiatori diretti in Sudafrica, Oman o nei Caraibi. Indossare indumenti mimetici, come camicie mimetiche o pantaloni cargo, nel migliore dei casi desta sospetto.

Ma può anche essere punito come reato. Dopo tutto, chi lo indossa potrebbe essere scambiato per un vero membro dell'esercito. Le infrazioni possono comportare multe salate o la confisca dell'abbigliamento.

Divieto di fumo

In molti Paesi vige il divieto di fumare. (immagine simbolica) Immagine: Keystone/dpa/Axel Heimken

All'estero le sigarette sono spesso trattate in modo molto diverso rispetto alla Svizzera. In Francia, ad esempio, il fumo è vietato non solo nei bar e nei ristoranti, ma in tutti i luoghi pubblici.

Anche in Spagna non esistono più aree fumatori negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Inoltre, ogni comune può emanare il proprio divieto di fumo sulle spiagge.

A Maiorca non è consentito fumare in auto se si viaggia con bambini. Gettare incautamente i mozziconi di sigaretta sull'isola può essere punito con una multa fino a 200 euro (circa 190 franchi).

Bevande alcoliche

Cocktail bus a Bangkok. In Thailandia sono ufficialmente vietate le foto con bevande se queste contengono alcol. Tuttavia, il reato è difficile da dimostrare. Immagine: IMAGO/Jürgen Held

Persiste il mito che l'alcol non possa essere fotografato in Thailandia perché la legge vieta la pubblicità e la rappresentazione di nomi o marche di bevande alcoliche.

Si consiglia cautela, invece, quando si festeggia alle Maldive: l'importazione di alcolici è ampiamente vietata nello Stato insulare islamico e anche le bevande alcoliche acquistate nei negozi duty-free non possono essere introdotte nel Paese. Tuttavia, molti hotel hanno la licenza per servirle.

Lo stesso vale per altri Paesi islamici come Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti e Oman. Inoltre, il possesso di quantità anche minime di sostanze intossicanti diverse dall'alcol può portare a pene detentive.

Fotografie

Fotografare una donna al lavoro? Non è una buona idea in Corea del Sud. Immagine: IMAGO/Zoonar

Si consiglia di fare attenzione quando si scattano foto in altre destinazioni turistiche. Negli Emirati Arabi Uniti, in Iran, in Lettonia, a Cipro e in molti altri Paesi, ad esempio, è vietato fotografare edifici e palazzi governativi, anche se si vedono solo sullo sfondo.

In Corea del Sud è considerato molestia sessuale fotografare una donna senza consenso. Le fotografie di donne possono essere considerate problematiche anche con il consenso, soprattutto se sono scattate in modo inappropriato o invasivo.

Le violazioni di questa norma possono essere punite con multe fino a 10 milioni di won (circa 6.400 franchi) o con pene detentive. Questa regola è la risposta a un'epidemia di spycam in Corea del Sud, in cui le ragazze venivano fotografate di nascosto e le immagini caricate su siti porno.

Statue di Buddha

Non portatele oltre i confini nazionali, altrimenti la pace e la tranquillità finiranno presto. (immagine simbolica) Immagine: IMAGO/imagebroker

Bisogna fare attenzione anche quando si parla di religione. Alle Maldive, ad esempio, non è consentito importare statue di Buddha e altri tipi di immagini di divinità per preservare le tradizioni religiose del Paese, prevalentemente musulmano.

Tuttavia, le statue possono essere lasciate in aeroporto per una sorta di deposito e ritirate nuovamente prima della partenza.

Anche lo Sri Lanka buddista ha regole severe quando si tratta di immagini del Buddha. Nel 2014, ad esempio, una viaggiatrice britannica è stata arrestata a causa di un grande Buddha tatuato sulla parte superiore del braccio.

L'accusa era che la raffigurazione fosse un'offesa ai sentimenti religiosi. Dopo pochi giorni, la donna è stata espulsa dal Paese.

Tatuaggi visibili

Un tatuaggio raffigurante un Buddha. Immagine: IMAGO/Westend61

In molti Paesi islamici vigono regole della Sharia che riguardano anche i turisti. I tatuaggi violano i comandamenti islamici e pertanto non possono essere mostrati in pubblico in nessun luogo.

I tatuaggi sono vietati anche nell'ebraismo. In Israele, non devono essere mostrati in luoghi pubblici, specialmente vicino a siti religiosi, per rispetto.

I tatuaggi con motivi religiosi sono un problema in tutto il mondo. In Paesi come lo Sri Lanka e Singapore, l'esposizione pubblica di motivi religiosi è severamente vietata. In Giappone, dove i tatuaggi sono spesso associati alla criminalità organizzata, i tatuaggi sono solitamente vietati nei bagni pubblici o alle terme.

Altri codici di abbigliamento

Una studentessa con lo hijab. (immagine simbolica) Immagine: IMAGO/Pond5 Images

Thailandia

Che si viaggi in bicicletta, scooter, moto o auto, in Thailandia è severamente vietato circolare a torso nudo. Sebbene i thailandesi e i turisti che non si attengono a questa regola possano essere visti spesso nelle aree di vacanza, un poliziotto motivato può dare una multa salata.

Anche non indossare la biancheria intima è una violazione della legge in Thailandia, ma la cosa viene controllata raramente.

USA

I turisti in California non devono guidare in accappatoio, altrimenti potrebbero essere multati. Questo è dovuto a problemi di sicurezza, in quanto l'accappatoio può limitare la libertà di movimento del conducente e quindi compromettere la sua capacità di reagire in caso di emergenza.



Inoltre, in California esistono norme severe che vietano di guidare senza maglietta o top. Questo anche per motivi di sicurezza, per ridurre al minimo le distrazioni e garantire il corretto uso delle cinture.

Iran e Arabia Saudita

In Iran, le turiste devono portare l'hijab e non possono indossare indumenti aderenti o rivelatori, almeno in pubblico.

Anche in Arabia Saudita le turiste devono coprirsi, non con l'abaya come le donne locali, ma almeno le spalle e le ginocchia devono essere coperte. Agli uomini non è consentito indossare abiti «femminili» e il cross-dressing è proibito.

Francia e Svizzera

In Svizzera e in Francia, invece, l'uso del burqa in pubblico è vietato, così come l'uso di altre coperture per il viso come caschi da moto o passamontagna (balaclava, maschere da sci).

Il divieto di indossare il velo integrale in pubblico è entrato in vigore in Francia l'11 aprile 2010 ed è stato il primo regolamento di questo tipo in un Paese occidentale. Nel 2021, la popolazione svizzera ha votato a favore dell'iniziativa «Sì al divieto di velo».



In Francia, dal 1905 è in vigore la legge sulla laicità, che vieta l'ingerenza dello Stato nelle istituzioni religiose e, al contrario, i simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche come scuole ed edifici governativi.

Uovo con sorpresa

Le uova con sorpresa sono vietate negli Stati Uniti. (immagine simbolica) Victoria Jones/PA Wire/dpa

Chi viaggia con bambini o ama portare dolci nel bagaglio a mano deve sapere che negli Stati Uniti le uova con sorpresa sono vietate. Il motivo è il timore che i bambini possano soffocare con il contenuto del contenitore di plastica giallo.

La legge, che vieta il cibo con giocattoli integrati, è in vigore dal 1938 e le infrazioni sono punibili con 2.500 dollari (circa 2.200 franchi) per ogni uovo.

Gomma da masticare

Gomma da masticare a Singapore: permessa o vietata? (immagine simbolica) IMAGO/Depositphotos

A Singapore, la maggior parte delle gomme da masticare è proibita: la loro vendita e l'importazione senza autorizzazione è stata vietata nel 1992 per risolvere problemi di pulizia e vandalismo, in particolare nei sistemi di trasporto pubblico.

Dal 2004, tuttavia, sono previste eccezioni per le gomme da masticare terapeutiche e dentali, che possono essere acquistate in farmacia con la prescrizione di un medico o di un dentista.

Si noti che il consumo di gomme da masticare in sé non è illegale a Singapore, ma le gomme da masticare devono essere smaltite in modo responsabile per mantenere gli elevati standard di pulizia pubblica. In caso contrario, si rischia una pesante multa fino a 1.000 SGD (circa 650 CHF).

Sciacquone del bagno?

Sciacquone del bagno vietato dopo le 22:00? (foto d'archivio) imago images/Geisser

Un mito che persiste in Svizzera e che da anni è diventato virale sui social media è che sia vietato tirare lo sciacquone del bagno dopo le 22.00. La diceria deriva da rigidi orari di silenzio e da regolamenti di locazione che prevedono il riposo notturno tra le 22.00 e le 6.00 in alcuni edifici residenziali.

Anche se in alcuni contratti di locazione possono esserci clausole specifiche, non esiste una legge nazionale che vieti di tirare lo sciacquone dopo le 22.00. Quindi è solo un mito.

Godersi le vacanze all'estero nonostante le regole

Le vacanze sono sacre: gli svizzeri non vogliono rinunciarvi nonostante abbiano meno soldi. (immagine a tema) sda

Se volete andare sul sicuro quando si tratta di regole per le vacanze, controllate le informazioni di viaggio e sicurezza del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) prima di prenotare e viaggiare.

Contiene informazioni aggiornate sulle restrizioni in alcuni Paesi, ad esempio a causa di scioperi. Una buona preparazione vi aiuterà anche a godervi la vacanza in modo rilassato.