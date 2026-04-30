Village at Lyons può essere acquistato per circa 20 milioni di franchi. Sothebys

Comprare un intero villaggio: quello che sembra una favola è una realtà in Irlanda. Il «Village at Lyons» è in vendita per circa 20 milioni di franchi. Il complesso combina edifici storici e lusso e ha una storia «movimentata».

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In Irlanda, il «Village at Lyons» è un intero villaggio messo in vendita per circa 20 milioni di franchi.

L'insieme comprende edifici storici come case in pietra, una chiesa, un pub e un mulino ad acqua.

Il villaggio è stato restaurato negli anni '90 dal fondatore di Ryanair ed è ora utilizzato come proprietà di lusso. Mostra di più

Un progetto immobiliare straordinario è sul mercato nella contea irlandese di Kildare. Il «Village at Lyons» è un intero villaggio in vendita, che comprende case in pietra, una chiesa, un pub e persino uno storico mulino ad acqua.

Il complesso è immerso tra dolci colline, accanto a un canale e a breve distanza da Dublino. Nonostante la posizione tranquilla, è ben collegato alla capitale.

Il villaggio non è una proprietà ordinaria. Si tratta piuttosto di un insieme restaurato di edifici secolari. Secondo i documenti di vendita, viene descritto come un «pezzo vivente del patrimonio culturale irlandese».

Oltre agli edifici, l'offerta comprende anche infrastrutture come la chiusa del canale. Il mix di architettura storica e comfort moderni rende il villaggio una rara opportunità sul mercato immobiliare.

Da degrado a progetto di prestigio

La storia del villaggio ha origini lontane. L'area era un centro importante già nell'Alto Medioevo. Il villaggio si è poi sviluppato intorno al mulino ad acqua, prima di cadere sempre più in rovina nel XX secolo.

Village at Lyons può essere acquistato per circa 20 milioni di franchi. Sothebys

Solo negli anni '90 il piccolo villaggio è stato rivitalizzato. Il merito è del fondatore di Ryanair Tony Ryan, che ha fatto restaurare il sito in modo estensivo e ha attribuito grande importanza alla conservazione del suo carattere storico.

Una proprietà di lusso

Dal 2016 il villaggio è di proprietà dell'investitore Barry O'Callaghan. Tra le altre cose, gestisce in loco l'hotel di lusso «Cliff at Lyons».

Ora l'intero complesso deve trovare un nuovo proprietario.

Le possibilità di utilizzo sono diverse: da un resort esclusivo a un rifugio privato, passando anche per un centro benessere. Di conseguenza, l'offerta è rivolta principalmente ad acquirenti facoltosi o investitori.

I villaggi completi sul mercato libero sono un'eccezione. È proprio questo che rende l'offerta così speciale.

Gli osservatori del settore parlano di una delle proprietà più insolite attualmente disponibili in Europa.